La disputa por el título de goleo del Clausura 2026 se limita a solamente dos futbolistas que son Armando González de Chivas y Joao Pedro del Atlético de San Luis, en donde ambos tratarán de reencontrarse con las redes enemigas para poder proclamarse como el mejor romperredes de toda la Liga MX.

Hay que recordar que el semestre anterior, ambos atacantes compartieron el título de goleo, junto con Paulinho del Toluca, con 12 dianas en toda la fase regular del Apertura 2025, cifra que ya presumen en este torneo.

Sin embargo, el panorama no podría estar más parejo para ambos atacantes, ya que a falta de dos partidos para que concluya la temporada regular, tendrán que enfrentarse a rivales que no destacan por ser poderosos a la defensiva, por lo que tratarán de retratarse la mayor cantidad de veces posibles en el marcador.

La Hormiga ha demostrado su desesperación por seguir anotando goles, sobre todo en el duelo del pasado fin de semana contra Puebla, en donde no pudo marcar, quedándose en una docena de goles, hasta el día de hoy, en donde le falta enfrentarse al Necaxa y Xolos de Tijuana.

¿Cuáles rivales le falta enfrentar a Joao Pedro?

El delantero de la escuadra del San Luis no anota desde la jornada 14, por lo que le urge volver a marcar para ayudar a la escuadra potosina, en donde en el calendario le falta enfrentarse a Santos Laguna y al FC Juárez, respectivamente.

¿Cómo van Armando González y Joao Pedro en la tabla de goleo?