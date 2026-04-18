Chivas está viviendo uno de los mejores torneos en toda su historia durante este Clausura 2026, dominando de principio a fin en la fase regular del torneo mexicano, por lo que la Liga MX le dará un premio al Rebaño tras la goleada propinada al Puebla.

De la mano de Gabriel Milito, el Guadalajara ha ido cosechando buenos resultados, triunfos y hasta récords, por lo que ese buen nivel le ha permitido a los tapatíos a volver a competencias internacionales de cara al próximo año 2027.

Y es que con el triunfo sobre la Franja, el chiverío llegó a 63 puntos en la tabla de posiciones del año futbolístico, quedándose detrás de Toluca y Cruz Azul; sin embargo, esa cifra se ha vuelto inalcanzable para los clubes que están por debajo.

En otras palabras, el Rebaño Sagrado se ha ganado su lugar en la Concachampions 2027 por puntos, convirtiéndose en uno de los representantes de la Liga MX para la justa del próximo año.

Hay que recordar que el futbol mexicano recibe seis boletos a dicha competencia, en donde cuatro son para los campeones y subcampeones de los torneos de Apertura y Clausura, por lo que se tienen confirmados a Toluca, Tigres, Cruz Azul y Chivas para el torneo internacional.

¿Cómo va la tabla de posiciones del año futbolístico en la Liga MX?

¿Qué pasaría si Chivas llega a la Final?

En caso de que el Guadalajara llegara a la Final de este Clausura 2026, reafirmaría su boleto a la Concachampions 2027, por lo que se abriría un lugar para el siguiente equipo que haya registrado más puntos, que en este caso sería el América.