Las Chivas de Gabriel Milito sienten el frío en la cima del Clausura 2026 debido a que son líderes en solitario, pero aún tienen el corazón caliente porque no se ha ganado nada. El Guadalajara volvió a la victoria tras imponerse por 5-0 ante Puebla gracias a los goles de Hugo Camberos, Ricardo Marín, Bryan González y Brian Gutiérrez.

Luego de darle una paliza a la Franja el Rebaño Sagrado logró la clasificación a la Concachampions 2027 y en estos momentos enfrentaría a Tigres en la Liguilla del Clausura 2026. Por otro lado, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa de Armando González, mientras que Óscar Wahlley fue noticia debido a que tuvo minutos en la Sub-21.

Chivas goleó a Puebla y clasificó a la Concachampions 2027

La victoria ante Puebla por 5-0 no solo le permitió al equipo de Gabriel Milito mantener la diferencia en la tabla general de posiciones, sino que además les aseguró quedarse con uno de los boletos para la Concachampions 2027. La clasificación se logró vía tabla anual de la temporada en la que le quitó siete puntos a América.

¿A quién enfrentaría Chivas en la Liguilla del Clausura 2026?

Con los resultados de la jornada 15 del Clausura 2026, las Chivas de Gabriel Milito mantuvieron la diferencia de cuatro puntos con Pachuca. De esta manera, el Guadalajara en los Cuartos de Final de la Liguilla estará enfrentando de momento a Tigres, que viene de igualar con Necaxa.

Gabriel Milito habló de Armando González

A pesar de que Chivas goleó a Puebla por 5-0, Armando González se retiró del Estadio Akron sin anotaciones. Tras el partido, Gabriel Milito no se preocupó por el partido de la Hormiga. “No pudo marcar hoy ni en el partido anterior, pero siempre tiene opciones. Seguimos contando con sus goles, el equipo los necesita“, comentó. Y agregó: “Está tranquilo, sería un problema si se pusiera nervioso. Es un goleador implacable y va a volver a marcar. Donde juegue, opciones va a tener y los goles llegarán”.

Óscar Whalley vio minutos en la derrota de Chivas Sub-21 ante Puebla

Una de las grandes preguntas que surge es qué plan tiene Gabriel Milito con Óscar Whalley, quien se perfila a ser el portero titular en la Liguilla. Una de las primeras medidas del técnico argentino fue darle minutos en Chivas Sub-21, partido en el que terminó perdiendo por 2-1 ante Puebla.