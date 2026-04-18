La convocatoria de varios elementos rojiblancos a la Selección Mexicana tendrá impacto directo en Chivas de cara a la Liguilla del Clausura 2026. El portero titular, Raúl Rangel, apunta a sumarse al Tri, por lo que no estaría disponible en la fase final, escenario que obliga al club a preparar a Óscar Whalley como su reemplazante.

En ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito comenzó a darle rodaje competitivo al arquero de 32 años. Whalley fue titular con Chivas Sub-21 en el duelo ante Puebla, una decisión pensada para que llegue con ritmo a los posibles cruces de cuartos de final.

El partido ofreció un escenario exigente. Chivas se puso en ventaja con gol de Diego Latorre, pero en el inicio del segundo tiempo Puebla dio vuelta el marcador con dos goles en apenas dos minutos de diferencia, ambos con Whalley en el arco. Más tarde, el Rebaño logró reaccionar y volvió a igualar el encuentro con un gol de Carlos Corona.

(ChivasTV)

Sobre esas acciones, el guardameta no tuvo una responsabilidad directa, aunque quedaron detalles bajo análisis: el primero de los goles fue entre las piernas y en el segundo algunos señalan que pudo haberse estirado un poco más. Más allá de eso, su actuación ya generó repercusiones en redes sociales, donde comenzaron las críticas en medio de la expectativa por su posible titularidad en Liguilla.

Pese a haber sumado minutos con la Sub-21, el reglamento de la Liga MX le permite estar disponible también para el primer equipo frente a Puebla. En principio ocuparía un lugar en el banco y su oportunidad llegaría una vez que Rangel se incorpore a la Selección Mexicana, a partir del próximo 6 de mayo.

Alineación de Chivas Sub-21 vs. Puebla