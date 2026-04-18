Las Chivas de Guadalajara quieren retomar la gran campaña que llevan a cabo en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde actualmente marchan como único líder del certamen. A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, el Rebaño Sagrado se medirá este sábado frente al Puebla, en busca de su récord de victorias en torneos cortos y de la clasificación a la Concachampions 2026.

Armando González no piensa en Europa

En diálogo con El Informador, el delantero Armando González dejó en claro que se mantiene enfocado con el Rebaño Sagrado: “Yo tengo muchos sueños. Uno de ellos es jugar en Europa, pero soy jugador de Chivas actualmente. Al jugar para Chivas no puedo pensar en otra cosa que no sea Chivas. Mi día a día es Chivas. Si hago las cosas bien… se me tomará en cuenta para otras cosas, ya sea Europa, ya sea un Mundial, pero mi día a día es Chivas”, reflexionó el atacante de 22 años.

Chiquete Orozco culpó a Veljko Paunovic por la final ante Tigres

En una entrevista para el podcast de Wacho17, Jesús Orozco Chiquete recordó la final perdida frente a Tigres en 2023 y responzabilizó al entrenador Veljko Paunovic: “Yo siento que los cambios, siento que se apresuró, tardó en actuar, en meter línea de cinco, porque Tigres se dejó venir”. El zaguero recordó: “Sacó a Vega (Alexis) cuando había sido el jugador más desequilibrante, junto con el Piojo (Alvarado) allá arriba estaban haciendo mucho peligro y Ronaldo Cisneros que estaba yendo mucho al espacio”.

Javier Mier sobre las convocatorias de Chivas al Tri

En los últimos días se confirmó de manera extraoficial la presencia de cinco jugadores rojiblancas en el inicio de la concentración de la Selección Mexicana, a partir del 6 de mayo. Al respecto, el director deportivo Javier Mier opinó: “Por algo están en Selección, por algo tienen la jerarquía que tienen y por algo van a representar a México y claro que estamos contentos por esa parte. Así se presenta, así le entramos y con los que vayan les vamos a desear que vayan muy bien, que nos representen muy bien, queremos que a México le vaya muy bien. Con los que nos quedemos la vamos a pelear como la tenemos que pelear”, advirtió el directivo.

Tapatío perdió ante Dorados y debe esperar

Por la última jornada de la fase regular, Tapatío cayó por 3-1 en su visita a Dorados de Sinaloa. Ahora, el equipo dirigido por Pepe Meléndez deberá esperar otros resultados para ver si se mantiene en Liguilla. De momento, el Filial se ubica en 5° lugar, pero equipos como Mineros, Irapuato, Tlaxcala y Jaiba Brava pueden superarlo. Asimismo, Vladimir Moragrega convirtió de penal y apunta a terminar como campeón de goleo.