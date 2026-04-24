Tras el empate sin goles ante Necaxa que le permitió alcanzar un récord de puntos y asegurarse de mínima el segundo lugar del Clausura 2026, las Chivas de Guadalajara transitan horas de protagonismo tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras el equipo se enfoca en quedarse con el liderato de cara a la Liguilla, la agenda rojiblanca también se mueve con declaraciones fuertes de Amaury Vergara, decisiones clave de Gabriel Milito, revelaciones históricas de Adolfo Bautista y la actividad de Tapatío en la Liga de Expansión MX.

¿Dardo de Amaury Vergara a Televisa?

Amaury Vergara criticó las transmisiones de la Liga MX afirmando que hoy “es un desmadre” por el exceso de plataformas. El directivo rojiblanco sostuvo que “estamos restándole a nuestra industria” y que se va “en la dirección equivocada”. También reprobó los “comerciales intrusivos” y opinó: “no soy partidario de que no te muestren la repetición que a lo mejor es polémica porque eso te resta a la transparencia del futbol”. Así, busca “limpiar y refrescar” la experiencia para no complicar la pasión del aficionado.

Milito pidió por la continuidad de Óscar Whalley

Gabriel Milito demostró su fe en Óscar Whalley al solicitar que se acelerara su renovación. Con ese gesto, el entrenador buscó que el portero se sintiera “respaldado” y llegara con confianza a la Liguilla del Clausura 2026, donde apunta a ser titular ante la convocatoria de Raúl Rangel a la Selección. Milito presionó por su continuidad tras su buen debut contra Necaxa, asegurando que el guardameta afronte la fase final con la tranquilidad de saber que el club cree plenamente en él para suplir la ausencia del guardameta titular.

Bofo Bautista rechazó al América

Adolfo Bautista reveló que rechazó al América por amor a Chivas, pese a que pudo ganar el triple de su sueldo. Cuando jugaba en Morelia, su representante le propuso ir al “mejor de México” y el Bofo pensó: “Pues va a ser Chivas”, pero al enterarse que eran las Águilas, se negó tajantemente. Ante la insistencia de su agente por el factor económico, el ídolo respondió: “Pero no quiero”. Así, la leyenda dejó claro que sus convicciones valían más que el dinero, manteniéndose fiel al Rebaño incluso antes de integrarse a sus filas.

Tapatío empató ante Cancún

En el duelo de ida de los cuartos de final del Clausura 2026, el Tapatío rescató un empate 1-1 frente a Cancún FC en Tepatitlán. A pesar de que los locales dominaron el primer tiempo con varias llegadas de peligro, fueron las “Iguanas” quienes abrieron el marcador mediante un contragolpe de Malendre en el complemento; sin embargo, Ángel Chávez igualó los cartones al minuto 64 con un certero cabezazo. Debido a que Cancún terminó en la segunda posición de la tabla general y el Tapatío en la séptima, el equipo dirigido por Pepe Meléndez tiene la obligación de ganar el partido de vuelta para avanzar, ya que un empate global otorgaría el pase al conjunto quintanarroense.