El próximo sábado Chivas enfrentará a Tijuana luego de que haya empatado sin goles ante Necaxa por el Clausura 2026. En medio de este contexto, Sebastián Abreú confirmó lo que muchos aficionados del Guadalajara piensan del equipo de Gabriel Milito y que nadie en la Liga MX quiere aceptar al señalar que es el mejor equipo del campeonato.

El encuentro en Aguascalientes el Rebaño Sagrado no pudo llevar adelante su mejor partido porque los dirigidos por Martín Varini realizaron un encuentro físico. Es más, el conjunto rojiblanco siempre quiso buscar la portería rival, mientras que los Rayos ni siquiera buscaron el gol cuando necesitaba ganar para tener chances para pelear por el último lugar de la clasificación a la Liguilla.

En medio de este contexto, Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Tijuana por el Clausura 2026. Xolos superó a Pachuca y en conferencia de prensa Sebastián Abreú no solo confirmó que irán en busca de la victoria, sino que también van a enfrentar al mejor equipo de la Liga MX.

Sebastián Abreú afirmó que van a ir buscar la victoria ante Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Enfocados en enfrentar a Chivas, en preparar bien al equipo, recuperar bien a los guerreros, ir a ganarle a Chivas y después ver los resultados. (…) Primero lo primero es recuperar a los jugadores y llega en excelentes condiciones a ese partido en Guadalajara”, comentó el entrenador uruguayo.

Y agregó: “Queremos ir por más. Queremos ir a Guadalajara, contra otro equipo grande, contra el mejor equipo de la actualidad y queremos ir a ganar. Poder sumar esos tres puntos y que los resultados nos puedan dar la chance de clasificar, eso sin duda”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Tijuana?

El partido entre Chivas y Tijuana se llevará adelante el próximo sábado en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El partido en territorio nacional se podrá ver solamente por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.