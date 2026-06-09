El Conejo y el Pocho destaparon una historia de vestidor del Guadalajara en donde habrían molestado al Chelo, hasta el punto de intercambiar algunos golpes.

En los vestidores de futbol se viven muchas situaciones que pocas veces salen a la luz pública; sin embargo, Miguel Ponce e Isaác Brizuela ventilaron un conato de bronca que registraron previo a un juego de Chivas, en donde hasta hubo intercambio de golpes con Ángel Zaldívar.

Aunque no especificaron el lapso en el que sucedió, los tres futbolistas formaron parte del primer equipo del Guadalajara durante muchos años, por lo que la amistad que existe entre ellos es innegable, por lo que solían hacerse bromas pesadas.

Sin embargo, el Pocho Ponce recordó el episodio en el que le dio un golpe al Chelo debido a una broma que realizó el Conejo, y que causó el enojo del exdelantero rojiblanco debido a que pensó que el autor había sido el lateral que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Una vez con el Chelo Zaldívar. Yo soy de los que me llevaba, si le doy un zape a este güey, podía dejar que me lo regresara y no me enojaba (…) Llegamos al estadio y yo ya me iba a bajar y el Cone le hizo así (le dio un golpe en la cabeza).

“Me tiró un codazo: ‘¿Qué traes?‘ Me enojé y todo el rollo, le dije; ‘yo no fui, fue el Cone’“, recordó el Pocho.

Sin embargo, Brizuela confirmó que hubo otro golpe más: “El Chelo estaba caliente y le decía a Ponce: ‘no, tú fuiste’ (…) Apenas le iba a decir: ‘fui yo’ cuando le soltaste uno”, recuerdan entre risas ambos exjugadores del chiverío en el podcast Cracks y mortales.

Miguel Ponce, Isaác Brizuela y Ángel Zaldívar son históricos de Chivas

Aunque la afición suele ser sumamente exigente y a veces despiadada con algunos exfutbolistas, la realidad es que estos tres personajes son importantes dentro de la historia del Guadalajara, ya que fueron parte de la solución para evitar el descenso.

Por si fuera poco, los tres también son multicampeones con el chiverío durante la estadía de Matías Almeyda, en donde conquistaron una Liga MX, una Concachampions, una Supercopa MX y dos Copas MX.