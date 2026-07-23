Cade Cowell se encuentra a préstamo en la MLS y tras 13 partidos se reencontró con el gol en New York Red Bulls.

Uno de los futbolistas que Chivas decidió prestar debido a que no era tenido en cuenta por Gabriel Milito para el Clausura 2026 es Cade Cowell. El futbolista se encuentra en New York Red Bulls, está cómodo en su país y ayer, en el regreso de la MLS, rompió su sequía goleadora con el empate parcial ante Philadelphia Union. Quiere hacer todo para quedarse en Estados Unidos.

La llegada del mexicoestadounidense se dio en enero del 2024, con el regreso de Chicharito Hernández. En aquel campeonato dio de qué hablar con su velocidad y capacidad goleadora para comenzar a ganarse el corazón de los aficionados rojiblancos.

Con la llegada de Gabriel Milito el atacante de la Selección Estadounidense tuvo sus oportunidades, pero como delantero centro. La idea del argentino era que con su físico y potencia rompiera o pivoteara como nueve. Sin embargo, solamente apareció para marcar la diferencia en los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 con un gol.

Cade Cowell volvió a tener acción en la MLS. (Foto: GETTY)

Para el 2026 salió de Chivas para convertirse en jugador de New York Red Bulls por un año a préstamo con opción de compra. Ayer, el Vaquero rompió su sequía goleadora debido a que anotó el empate parcial contra Philadelphia Union tras ingresar al área con una diagonal desde la derecha. Finalmente, perdieron por 3-1.

Cade Cowell quiere quedarse en Estados Unidos

El futbolista que aún pertenece a Chivas busca consolidarse en la franquicia estadounidense especialmente porque está cómodo en su país y nació su hijo. Sin embargo, Michael Bradley, el DT de New York Red Bulls, decidió utilizarlo como extremo, por lo que en la presente temporada lleva anotados dos goles, cuatro asistencias, además de acumular 963 minutos jugados en 14 partidos.

Estadística de Transfermartk. (Foto: CHATGPT)

¿Por qué Gabriel Milito cepilló a Cade Cowell?

Según lo informado por Alex Ramírez, el técnico argentino le dio oportunidad, pero su nivel comenzó a bajar y fue cortado. “Cade Cowell terminó yéndose de Guadalajara al término del Apertura 2025. Recibió oportunidades en el arranque, era de los cambios continuos de Gabriel Milito buscando darle confianza y que se reencontrara con el futbol. Fue bajando y terminó el campeonato sin aparecer incluso en la banca”, comentó el periodista de Azteca Jalisco.