El exgoleador del Guadalajara está contento porque ya se hable con compromiso en el Rebaño y destacó los puntos que confirman a los rojiblancos como el candidato al título.

Chivas ha sido completamente transformado por la mentalidad que ha implementado Gabriel Milito en cada futbolista rojiblanco después de poco más de un año de trabajo, en donde Luis Romo salió hace unos días a dar la cara y asegurar que el Rebaño está obligado a ser campeón de la Liga MX.

Las palabras del capitán del Guadalajara no pasaron inadvertidas por el exjugador rojiblanco, Rafael Márquez Lugo, quien respaldó las palabras del futbolista y justificó esa predicción al asegurar que ya no hay planteles más poderosos que el del Rebaño, así como destacando la continuidad en el proyecto de Gabriel Milito.

“Estoy totalmente de acuerdo con Luis Romo. Me encanta la personalidad que muestra, se le nota el buen ánimo con que regresa después del Mundial, la seguridad con la que se sienta. Sabe que son candidatos y habla de un proceso de que con Gabriel Milito ya es su tercer torneo.

“Se habló mucho en la Liguilla anterior de que si no les hubieran sacado a estos seleccionados, tenían todo para ser campeón. A mi me encanta que tomen así la responsabilidad, porque una cosa es que nosotros por fuera sigamos con el verso de: ‘los grandes están obligados’. Cuando analizas el plantel dices que hay cuatro o cinco planteles que están mucho mejor, pero hoy no.

“Hoy sigue el técnico que es de lo mejor que hay, conoce bien al plantel, se reforzó al plantel. De por sí era un muy buen plantel, y lo había demostrado, peor ahora traes a dos futbolistas que te hacen más competencia. Por supuesto que sí, Guadalajara está obligado a conseguir el título“, declaró el exgoleador en Fox.

¿Cuáles fueron los números de Rafael Márquez Lugo en Chivas?

¿Cómo le fue a Rafael Márquez Lugo como jugador de Chivas?

El delantero llegó como refuerzo para el Apertura 2012, cuando el club vivía una severa crisis futbolística, convirtiéndose en ídolo de manera inmediata gracias a su entrega y alta efectividad frente a las porterías rivales, llevando al Rebaño a la Liguilla de ese torneo.

Posteriormente, el atacante sufrió una lesión de rodilla de la cual no pudo recuperarse, regresando a la actividad de manera intermitente, por lo que decidió ponerle fin a su carrera en abril del 2015, cambiando de profesión y pasando a ser analista en televisión.