Chivas sigue sin hacer oficial ningún movimiento para el Apertura 2026, pero dentro del entorno rojiblanco hay pocas dudas respecto a que Kevin Castañeda será uno de los refuerzos para el próximo torneo. Desde hace semanas diversos reportes apuntan a que el mediocampista ofensivo ya tiene un acuerdo para convertirse en jugador del Guadalajara. Sin embargo, mientras llega el anuncio oficial, Xolos habría dado una pista que prácticamente confirma su salida del conjunto fronterizo.

Y es que este martes, Xolos de Tijuana anunció la renovación de Gilberto Mora por los próximos tres años, una noticia que por sí sola ya era importante para el club. No obstante, lo que más llamó la atención fue que el juvenil mexicano también recibió el dorsal número 10, camiseta que pertenecía precisamente a Kevin Castañeda, movimiento que alimentó aún más las versiones que colocan al mediocampista muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Chivas.

De acuerdo con los reportes más recientes, la operación por Castañeda se cerraría por una cifra cercana a los tres millones de dólares más la carta de Yael Padilla, quien llegaría a Tijuana con una cláusula de recompra a favor del Guadalajara. La fórmula luce atractiva para ambas instituciones, pero especialmente para el Rebaño Sagrado, ya que incorporaría a un futbolista consolidado en Liga MX sin perder completamente el control sobre una de sus jóvenes promesas.

Por ahora, únicamente falta que los clubes formalicen la transferencia. Los rumores más fuertes señalan que tanto jugadores como directivas ya tendrían todo acordado, pero existiría la intención de esperar a que concluya la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo antes de hacer cualquier anuncio. Por ello, la postura dentro de Chivas sería mantener la calma y esperar el momento adecuado para oficializar una negociación que parece encaminada desde hace tiempo.

Kevin Castañeda debería reportar con Chivas el 15 de junio a pretemporada

Eso sí, independientemente de cuándo llegue el anuncio oficial, todo apunta a que Kevin Castañeda se presentaría junto al resto del plantel rojiblanco el próximo 15 de junio para realizar los exámenes médicos y físicos previos al arranque de la pretemporada. De hecho, esta situación podría acelerar los tiempos y provocar que Chivas confirme la operación antes de que concluya el Mundial. Si eso sucede, las próximas semanas podrían traer finalmente la primera incorporación oficial del Guadalajara para el Apertura 2026.