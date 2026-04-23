Uno de los grandes debates que surge en estos momentos es quién es más grande entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Adolfo Bautista, leyenda de Chivas, no dudó en señalar que el portugués está por encima del argentino.

La historia del Bofo con Argentina es muy particular debido a que ha tenido varias idas y vueltas con jugadores y clubes del país sudamericano. Muchos nos acordamos de Boca y la Copa Libertadores en la Bombonera, mientras que en los últimos años le dejó un recado a Messi por contestarle a la afición de América en un amistoso en Las Vegas.

En medio de este contexto, el Bofo Bautista volvió a ser noticia debido a que en el Podcast de Chivas señaló quién es el mejor entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. La leyenda del Guadalajara no dudó y contestó: “Cristiano, jajaja”. A su vez, reveló que aficionados de Boca lo fueron a buscar cuando lo expulsaron del cruce por la Copa Libertadores.

Bofo Bautista habló de los argentinos. (Foto: IMAGO7)

“Iba con miedo porque nomás en el vestidor estaba el Terry y otro ayudante. Y dijimos ‘¿Sabes qué? Hay que atrancar la puerta’. Pusimos la mesa de masaje ahí… y empiezan a los 2, 3 minutos a querer abrir, a golpear la puerta y la quieren tumbar”, reveló el exjugador rojiblanco, pero aclaró que la situación no pasó a mayores porque habían suspendido el partido.

Bofo Bautista reveló que le dijo que no a América

En la misma entrevista el Bofo Bautista reveló que le dijo no a América a pesar de que le ofrecían ganar tres veces más que en Morelia. “Un representante que traía en ese tiempo se me acercó y me dijo ‘¿Sabes qué ya te tengo un equipo el mejor de México?’ Yo me quedé y dije ‘Pues va a ser Chivas’ y me dice ‘¿Sabes qué no? Es América’. Y le dije ‘No, yo no voy ahí’. ‘¿Cómo que no?’, me dijo. ‘Vamos a ganar’ porque él gana. ‘Vamos a ganar bien ahí. Nos van a pagar más. Vas a ganar el triple que estás ganando acá’. Le dije: ‘Pero no quiero’”, recordó el exjugador del Guadalajara.