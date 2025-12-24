A lo largo de su historia, las Chivas de Guadalajara han protagonizado partidos amistosos de alto perfil ante algunos de los clubes más importantes del mundo y uno de los más recordados fue el que disputó ante el Real Madrid de Cristiano Ronaldo.

El encuentro se jugó el 20 de julio de 2011 en el Qualcomm Stadium de San Diego, como parte del World Football Challenge, una gira de pretemporada que enfrentó al Rebaño con un equipo merengue repleto de figuras bajo la conducción de José Mourinho.

El partido terminó con triunfo del conjunto español por 3-0, con un hat-trick de Cristiano Ronaldo en la segunda mitad, anotado entre los minutos 73 y 81, incluyendo un penal. Chivas aguantó hasta donde pudo ante un rival repleto de figuras mundiales.

El video viral de Cristiano Ronaldo y Patricio Araujo

Fue justamente en el desarrollo de ese encuentro cuando se produjo la jugada que con el paso del tiempo se volvió viral. En una disputa dentro del área, Cristiano Ronaldo y Patricio Araujo protagonizaron un forcejeo físico por la posición, una acción intensa que quedó registrada por las cámaras y que años más tarde comenzó a circular en redes sociales como una imagen llamativa del cruce entre el astro portugués y el futbolista rojiblanco.

Con el correr del tiempo, ese lance fue amplificado por el impacto global de Cristiano Ronaldo y el recuerdo del partido. Sin embargo, en la cancha no pasó de un choque propio de un amistoso exigente, sin reclamos ni sanciones, y quedó como parte del anecdotario de Chivas enfrentando a figuras mundiales, en una época en la que el club medía fuerzas ante gigantes europeos en escenarios internacionales.

¿Cómo formaron Chivas y Real Madrid ese día?

Chivas: Luis Michel; Omar Esparza, Héctor Reynoso (Jonny Magallón 54’), Mario de Luna, Miguel Ponce; Patricio Araujo, Edgar Mejía, Xavier Báez; Omar Arellano, Alberto Medina, Marco Fabián. DT: José Luis Real