Hace unos días en el famoso reality, Exatlón México se dio un hecho lamentable donde el exjugador del Club Guadalajara, Patricio Araujo sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le generó una herida de al menos 20 centímetros, por lo cual sigue sin reintegrarse a la emisión que se transmite por Azteca Siete.

El Pato Araujo es uno de los canteranos del Rebaño Sagrado que se dio a conocer principalmente como uno de los futbolistas que participaron con la Selección Mexicana Sub-17 en el Mundial de Perú 2005 donde resultaron campeones venciendo a Brasil en la Gran Final, con el mediocampista como capitán.

A partir de ese momento la carrera de Araujo creció como la espuma y se ganó un lugar en las Chivas desde el 2005 cuando debutó ante Morelia el 29 de octubre y hasta el 2015 cuando fue traspasado a Puebla debido a que ya no entraba en planes del entonces entrenador José Manuel de la Torre.

El Pato estuvo tres años con La Franja pero su carrera nunca pudo despegar por completo como se le pudo ver en sus mejores momentos con los rojiblancos, aunque estuvo tres años con los poblanos, pero en el 2019 se fue al Celaya de la Liga de Expansión un año y al quedarse sin equipo ingresó por primera vez a Exatlón México en el 2020.

¿Qué le pasó al Pato Araujo en Exatlón México?

Fue el pasado 17 de enero del 2024 cuando el Pato se impactó sobre una estructura metálica en una de las competencias junto a Ana Lago y esto le provocó un severo golpe en la cabeza que motivó a que la producción del programa lo trasladara de urgencia al hospital donde le han realizado varios estudios, pero no ha sido dado de alta.

“No podemos afirmar que esté fuera de cualquier peligro. Sin embargo, estamos bien, la herida no ha presentado ninguna infección. Sigue en área crítica pero vamos evolucionado satisfactoriamente”, fue parte de lo que reveló uno de los médicos que atendió al exjugador de Guadalajara en declracones rceogidas por el diario Récord.

Familia del Pato Araujo pide que no se exponga al sol

Cabe recordar que las grabaciones de Exatlón México son en República Dominicana, por lo que a la distancia su familia y principalmente su esposa, Zudikey Rodríguez no está muy convencida de que el exmediocampista siga en el programa: “Lo que más quiero es que ‘Pato’ ya no se exponga a nada ni a que suceda algo con esa herida o que regrese al juego cuando no esté bien todavía”.