Para muchos aficionados de las Chivas de Guadalajara es una realidad que volver al Estadio Jalisco como locales no es cosa menor, muchos momentos vienen a la mente considerando que fue la casa de los rojiblancos por 40 años, por tal motivo en Rebaño Pasión recordamos algunos de los pasajes que marcaron la historia del equipo más importante del futbol mexicano.

El Rebaño Sagrado no podrá jugar en el Gigante de Zapopan debido al concierto de The Weeknd este miércoles 25 de octubre, por lo cual volverá al Coloso de la Calzada Independencia por única ocasión para disputar un duelo oficial del futbol mexicano, lo cual no ocurría desde hace 12 años, justamente frente a los felinos del norte pero en el 2011.

Los momentos más memorables de Chivas en el Estadio Jalisco

Campeón en la temporada 1986-1987

Los rojiblancos llegaron a la Gran Final de la campaña con un marcador adverso de 2-1 en el Juego de Ida que se dio en el Estadio Azteca a favor de Cruz Azul, pero en el Jalisco obtuvieron un goleada de 3-0 para adjudicarse el que fue su noveno título bajo las órdenes del entrenador Alberto Guerra en un pletórico Estadio Jalisco que en todo momento se volcó hacia el equipo que dominó de principio a fin todo el partido.

La goleada de Chivas al América en el 5-0

Fue en 1996 cuando las Chivas obtuvieron una de las goleadas más importantes de su historia frente al América un 25 de agosto al mediodía en el Coloso de la Calzada Independencia. La historia se empezó a escribir a partir de que Luis García se fue expulsado por una grave falta sobre Joel el Tiburón Sánchez, con lo cual las Águilas se cayeron por completo y empezó el concierto de anotaciones del Rebaño con goles de Ramón Ramírez, Sergio Pacheco, Paulo César Chávez y Gabriel García con un doblete.

Chivas se impuso a las Águilas en el Estadio Jalisco. (Foto: JAM MEDIA)

Campeón del Torneo Verano 1997

Chivas se coronó por décima ocasión y última en el Estadio Jalisco frente a los Toros Neza en un partido que se disputó el 2 de junio de 1997 también a las 12:00 del día. El partido de Ida en el Estadio Neza 86 terminó empatado 1-1 y fue en la Perla Tapatía donde Chivas se destapó con una soberbia actuación siendo la goleada más amplia en una Final del futbol mexicano con un 6-1 que le dio el campeonato a los rojiblancos con un global de 7-2.

Goleada a Boca Juniors en el 2005 en Copa Libertadores

Otro de los momentos inolvidables fue en la Ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores en un goleada a Boca Juniors 4-0 en el Estadio Jalisco, con una estupenda actuación de Adolfo el Bofo Bautista. El partido se dio el 14 de junio del 2005 ante un inmueble lleno hasta las lámparas. Los goles fueron en la segunda aparte por medio de Jonny García, Omar Bravo, Patricio Araujo, ex técnico de Chivas Femenil y el Bofo, con una auténtica obra de arte desde fuera del área.

Bofo Bautista marcó uno de los goles a Boca Juniors. (Foto: Mario Castillo/JAM MEDIA)