Chivas vs. Chivas: El torneo del futbol mexicano que tendrá a dos equipos de Guadalajara

El Club Guadalajara quiere dejar de lado los pagos millonarios a otros equipos para fortalecer su plantilla, pues ha quedado claro que en años recientes ninguno de los refuerzos es la solución que se necesita para sus problemas en todos los sectores de la cancha, ante ello, en el 2024 se lanzará el nuevo campeonato del futbol mexicano donde Chivas tendrá dos representantes.

Hace algunos meses se celebraba en el Rebaño Sagrado el bicampeonato del Tapatío en la Liga de Expansión luego de una campaña de ensueño bajo el mando del entrenador Gerardo Espinoza comandando a los nuevos valores del conjunto rojiblanco, por ello tienen un mente uno de los proyectos más ambiciosos del balompié nacional.

Será en el 2024 cuando se ponga el marcha el nuevo torneo donde se buscarán que las escuadras de la Liga de Expansión se fusionen con las categorías Sub-23 de todos los equipos y Chivas tiene en mente contar con dos escuadras en este certamen, pensando en ofrecerle mayores alternativas al técnico del primer equipo, Veljko Paunović para que observe a más jugadores en una competencia oficial.

Chivas tendrá dos equipos en la categoría Sub-23

Al respecto, la dirigencia de Guadalajara ya ha informado a los dirigentes del futbol mexicano que contarán con dos escuadras, una es el Tapatío y la otra Chivas Sub-23, aunque no se han llevado a ambos las reuniones pertinentes para darle forma al nuevo campeonato que se tiene en mente para enero del 2024.

Tapatío tendrá su hermano incomodo en el nuevo torneo mexicano. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Dirigentes de Liga MX y Expansión con la intención de poder arrancar el proyecto de Liga de Expansión Sub 23 que se pretende sea en enero. Hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna junta, ya que primero quieren tener un borrador del reglamento para de ahí partir. Por cierto, Chivas ha confirmado que tendrá dos equipos en la categoría, Tapatío y Chivas Sub 23”, fue parte de lo que publicó David Medrano en el diario Récord.

El campeón Tapatío ha decepcionado en el Apertura 2023

La mala noticia para el Rebaño es que en esta campaña el campeón Tapatío se ha quedado muy lejos de las expectativas, pues con la salida de Gerardo Espinoza, Arturo Ortega asumió la dirección técnica y tiene al equipo al borde de la eliminación de la Liguilla, ya que se ubica en el lugar 11 con 14 puntos a falta de dos jornadas para que finalice la campaña regular. Han ganado solamente dos partidos, empatados ocho y perdidos tres. Con lo cual queda claro que buscarán una nueva fórmula para el siguiente año.