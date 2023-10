En el Club Guadalajara han tenido que sortear todo tipo de adversidades en un par de semanas, desde las indisciplinas de Alexis Vega, Cristian Calderón y Raul Martínez, hasta la supuesta salida del técnico Veljko Paunović al Almería de España, lo cual simplemente encendió el ánimo de los aficionados porque resultó un tema de promotores.

Sin embrago, hay otra situación que no es exclusiva de este Torneo Apertura 2023 en el Rebaño Sagrado, pues se ha convertido en una constante con reclamos y voces a las que nunca les ha convencido el accionar del guardameta Miguel Jiménez, quien es uno de los principales elementos rojiblancos con menor simpatía.

Lo extraño de esta situación es que al menos en la presente campaña el Wacho no ha tenido nada que ver en ninguno de los encuentros donde Chivas ha perdido, sus actuaciones contra América, Monterrey, Santos Laguna y Mazatlán no fueron determinantes para el descalabro que se consumó ante estos rivales.

Miguel Jiménez se ha convertido en uno de los enemigos de la afición

El arquero nunca ha logrado ganarse a los chivahermanos, quienes desde su aparición como titular indiscutible le han hecho varios reclamos, como su falta de seguridad a la hora de cortar los balones por aire y los constantes rebotes que otorga en la mayoría de los disparos de media y larga distancia, razón que le ha costado varios goles a Guadalajara.

Jiménez no ha logrado consolidarse en el gusto del público. Foto: Imago7

“Sus errores groseros en partidos importantes acabaron con esa confianza que se ganaba cuando salvaba a su equipo, tal y como pasó con el propio Veljko Paunovic que le quitó la titularidad para debutar al novato Raúl “Tala” Rangel. Para la mala fortuna del propio portero y del serbio, Rangel quedó fuera de circulación con aquel codazo involuntario del “Pollo” Briseño en el Clásico Tapatío que lo mandó al quirófano. En toda la semana ha habido un bombardeo constante en redes sociales e incluso se volvió tendencia la protesta contra el “Wacho” en la que tienen su foto de perfil con el símbolo de prohibición para expresar que están en su contra”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

Clásico Nacional amistoso fue la gota que derramó el vaso con Jiménez

En el encuentro amistoso del domingo pasado contra América, se pensaba que Paunovic podría darle minutos a Óscar Whalley, no obstante prefirió seguir con el Wacho Jiménez, quien tuvo un pobre desempeño que los fanáticos no le han perdonado y a pesar de que fue un duelo meramente de trámite, cualquier pretexto es bueno para hacerle notar al guardameta que no es santo de devoción de las mayorías en el entorno tapatío.