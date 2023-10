Para las Chivas de Guadalajara no ha sido sencillo lidiar con las semanas recientes donde han tenido que enfrentar los problemas en los que se metieron por culpa de Alexis Vega y Cristian Calderón, no obstante llegan a Puebla con la misión de mantener el buen rendimiento que mostraron contra Atlas. Rebaño Pasión te presenta las noticias de hoy.

El Rebaño Sagrado viajó la tarde del jueves 19 de octubre a Puebla para el compromiso de esta noche con el cual buscarán seguir en línea ascendente y colarse de lleno en la pelea por un puesto entre los primeros cuatro lugares pensando en la recta final de la campaña regular y por ende en la clasificación directa a la Liguilla.

Guadalajara se mete al Estadio Cuauhtémoc

Los rojiblancos tendrán enfrente una buena posibilidad para sacarse la espinita de lo que les ha ocurrido en los últimos torneos en la casa de La Franja, donde han sido eliminados en Repechaje y la campaña pasada cayeron con un grosero error de Miguel Jiménez, por lo cual llega en buen momento esta oportunidad de demostrar que van a la alza, luego de la victoria contra Atlas hace un par de semanas.

El Rebaño va por Hugo González

Las Chivas no solamente buscarán un atacante que pueda suplir el lugar que dejará vacante Alexis Vega, también tratarán de darle mayor seguridad al arco, debido a que el técnico, Veljko Paunović ha empezado a dudar del guardameta Miguel Jiménez. Ante ello, algunas versiones apuntan a que no solo les interesa Carlos Acevedo de Santos Laguna, también Hugo González, el portero de Bravos de Juárez.

Hugo González ha sonado varias veces para llegar a Chivas. (Foto: Rolando Salazar/Jam Media)

Miguel Jiménez es el enemigo en Chivas

El Wacho Jiménez se ha vuelto a convertir en el foco de las críticas por su actuación frente al América en el partido amistoso que perdieron el domingo anterior 2-0. La razón de las críticas desmedidas es que no sabe cortar balones por aire y también otorga muchos rebotes en los disparos de larga y media distancia. Raúl Rangel había sido el titular en los últimos dos juegos, pero un golpe en la cara lo mandó al hospital y estará cuatro semanas fuera.

Alexis Vega y Chicote no viajaron a Puebla

Aunque ya se reintegraron el Gru y Chicote Calderón a los entrenamientos de Guadalajara no realizaron viaje a Puebla para el partido de esta noche, no obstante, tampoco será una novedad que no jueguen, debido a que simplemente fueron reincorporados a los trabajos para que la FIFA no le llamara la atención a la dirigencia de los tapatíos por tenerlos tantos días separados y sin rescindirles su contrato.