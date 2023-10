El Club Guadalajara no solo ha tenido que lidiar con temas complicados por resolver la situación de los indisciplinados, Alexis Vega y Cristian Calderón, quienes incurrieron en graves faltas al reglamento interno y después de dos semanas tuvieron que ser reintegrados a los entrenamientos previo a este importante compromiso contra Puebla, también Veljko Paunović sabe que es imperativo sumar en la cancha del Cuauhtémoc.

El estratega del Rebaño Sagrado trabajó a lo largo de la semana en Verde Valle pensando en que deberá suplir de la mejor manera tanto al Gru como el Chicote y es por ello utilizó algunas variantes en las prácticas, donde tal parece que Alejandro Mayorga se va a quedar como el lateral izquierdo indiscutible, al menos para lo que resta del Apertura 2023.

Chivas llega a este importante duelo contra La Franja con cinco victorias, tras empates y cuatro descalabros, tras haber derrotado a Atlas hace un par de semanas, lo cual significó volver a la senda del triunfo luego de seis encuentros donde acumularon cuatro derrotas y dos igualadas, por ello el serbio sabe que no puede volver a pisar en falso.

El 11 titular de Chivas para enfrentar a Puebla en el Apertura 2023

De acuerdo a lo que tiene en mente el entrenador de Guadalajara, estos serían los jugadores con los que arrancaría el duelo: Miguel Jiménez en la portería; Gilberto Sepúlveda y Antonio Briseño, Alan Mozo y Alejandro Mayorga; Fernando González, Fernando Beltrán y Víctor Guzmán y en la delantera, Isaac Brizuela, Ricardo Marín y Roberto Alvarado.

Vega y Calderón no realizarán el viaje a Puebla. (Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

Con este cuadro se puede considerar que buscarán jugar el resto del torneo, ya que a Paunovic le funcionaron las modificaciones que mandó en el compromiso frente al Atlas, haciendo gala de gran contundencia como no lo habían hecho en ningún partido de esta campaña.

Las ausencias de Chivas contra Puebla

Por el momento el único jugador confirmado para estar fuera de actividad es Jesús Brígido, quien se encuentra con el Tricolor Sub-23 que trabaja en Santiago de Chile para ver actividad en los Juegos Panamericanos. Alexis Vega y Cristian Calderón no han entrenado al parejo de sus compañeros y no harán el viaje, mientras que Raúl Rangel, José Juan Macías y Carlos Cisneros siguen en sus trabajos de rehabilitación.