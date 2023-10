Ha sido un miércoles de muchas emociones en las Chivas de Guadalajara, luego de que sorprendieran los regresos a los trabajos de Alexis Vega, Cristian Calderón y el juvenil Raúl Martinez, tras ser separados por más de dos semanas luego de darse a conocer que cometieron una grave indisciplina antes del partido de la Jornada 10 ante Toluca.

Más tarde se confirmó mediante un comunicado del Rebaño Sagrado que los tres futbolistas fueron reintegrados al primer equipo después de ofrecer disculpas públicas mediante sus redes sociales, con lo cual bastó para que se pusieran bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunović, aunque es prácticamente un hecho que no serán tomados en cuenta para lo que resta del Apertura 2023.

“Después de una serie de reuniones en las que se valoraron las medidas tomadas y las acciones correspondientes por el incumplimiento a los lineamientos internos del club, además de las disculpas ofrecidas por los 3 futbolistas, se ha decidido que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez se reincorporen al trabajo grupal desde este miércoles”, fue parte de lo que publicó Chivas en su portal oficial.

Lo que hicieron Vega, Chicote y Martinez para ser perdonados

Parece muy sencillo imaginar que lo único que se necesitaba para que Guadalajara perdonara a los tres jugadores era que ofrecieran disculpas públicas, sin embargo al no poder rescindir sus contratos, en los caso de Vega y Chicote, la directiva optó por reincorporarlos a los trabajos con la finalidad de que el Gru pueda ser vendido en diciembre y Calderón termine su contrato y de alguna manera también se pueda recuperar un poco de la inversión que se ha generado desde su llegada en el 2019.

Vega y Chicote entrenan con normalidad en Chivas desde este miércoles 18 de octubre. Foto: Especial

Fue a través de Instagram donde los tres jugadores colocaron posteos lamentando sus acciones, pero en ningún momento aparecen sus rostros ni tampoco admiten lo que sucedió en Toluca: “Quiero que sepan que me disculpe con el equipo, con Pauno y la institución. Trabajerí para retomar mi máximo nivel. Seguimos para adelante”, fue lo que escribió Vega. Por su parte, Chicote indicó: “Ya le ofreció una disculpa a is compañeros, al entrenador y al club. Mi enfoque está en ganarme la confianza y agradezco la oportunidad”. Mientras que Martínez fue un poco más reflexivo: “Aprendí la lección y me concentro en el futuro. Ya me disculpé con el prpfeo, mis compañeros y el club”.

Paunovic advirtió que no volverían a jugar en Chivas

Cuando se informó acerca de lo que ocurrió hace un par de semanas en Toluca, el estratega del Rebaño, Veljko Paunović advirtió que estos elementos nunca volverían a jugar bajo su gestión, de acuerdo a información del periodista Jesús Bernal, por lo que ahora que fueron reintegrados podría quedar en entredicho la palabra del serbio si es que en alguna oportunidad los vuelve a considerar dentro de la cancha.

Foto: Twitter