La intención que tiene la dirigencia de las Chivas de Guadalajara es que en breve se logre llegar a un acuerdo con Alexis Vega para que se pueda rescindir su contrato o de lo contrario que lo puedan negociar con otra escuadra para el mercado invernal, pues el dueño Amaury Vergara ya no quiere saber nada del atacante ni tampoco del defensor Cristian Calderón.

Las charlas se han dado entre el departamento legal para buscar la manera de finiquitar los acuerdos de los dos jugadores con una parte proporcional del resto de sus contratos, pero la empresa que los representa se ha negado a aceptar este convenio, por lo que en breve se volverán a reunir para que interceda el dueño Amaury Vergara y tome una determinación.

En este sentido, tampoco se descarta la posibilidad de que Chivas los mantenga en el plantel al menos hasta diciembre cuando busquen acomodar en otro club a Alexis Vega, quien finaliza su acuerdo en el verano del 2024, por lo cual podrían recuperar una parte de lo que han invertido en el delantero vendiéndolo en el próximo mercado invernal.

Santos Laguna suena para ser el nuevo destino de Alexis Vega

Recientes versione sindican que los laguneros son uno de los supuestos interesados en los servicios del Gru, ya que se convertía en un gran aliado para su artillero Harold Preciado, quien sigue haciendo goles a pesar de que el funcionamiento colectivo de los de Torreón no es lo que se pensaba con el entrenador Pablo Repetto, sin embargo esto le beneficiaría a Guadalajara con la posible llegada del arquero Carlos Acevedo.

Vega podría tener su nuevo destino en Torreón Foto: Imago7/ Sebastian Laureano Miranda

“Chivas inició su búsqueda de portero, y Acevedo nuevamente está en el radar del Rebaño. Guadalajara estaría ofreciendo a Vega, por 2 jugadores de Santos, uno de ellos es el arquero mexicano. Las platicas apenas comenzaron, incluso el Rebaño estaría dispuesto a una compra definitiva, en caso de que los Laguneros descartaran un trueque”, fue lo que publicó la cuenta de Twitter SrGolazo.

A Chivas le urge un portero confiable

No es la primera vez que está en el radar del Rebaño el guardameta de los laguneros, quien se lesionó el hombro izquierdo desde junio y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, pero es una realidad que para el entrenador Veljko Paunović urge un arquero con solvencia y seguridad, ya que no lo termina por convencer Miguel Jiménez ni Óscar Whalley y recientemente también se lesionó Raúl Rangel con apenas dos partidos como titular, así que no suena descabellado el trueque con Santos.

Foto: SrGolazo