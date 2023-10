Alexis Vega sigue a la espera de que Amaury Vergara, dueño del Club Guadalajara aclare cuál será su futuro en el Torneo Apertura 2023 así como el de Cristian Calderón, ambos fuera de actividad con el primer equipo luego de la grave indisciplina que cometieron hace un par de semanas en el partido por la Jornada 10 contra Toluca.

El Gru trabaja por separado en distintos horarios para seguir fortaleciendo su estado físico que tampoco ha sido el mejor a lo largo de este año, debido a sus constantes lesiones articulares en las rodillas que le han impedido recuperar su mejor nivel después de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

No obstante, su mayor preocupación por el momento es conocer qué sucederá con su futuro con las Chivas, ya que hasta que el propietario del conjunto rojiblanco no regrese de un viaje de trabajo con la empresa Omnilife, se reunirá con Fernando Hierro y los demás integrantes del consejo deportivo para tomar una decisión al respecto, al igual que en el caso de Cristian Calderón.

Alexis Vega difícilmente volverá a jugar en un equipo grande en México

Uno de los aspectos que más llaman la atención es qué equipo deseará contar con los servicios de Vega, luego de ventilarse su comportamiento fuera de las canchas y los problemas físicos que aqueja desde hace un par de años. Y aunque los Tigres de la UANL mostraron cierto interés en el pasado reciente, es una realidad que tampoco estarían dispuestos a pagar grandes cantidades dinero, tomando en cuenta las circunstancias y la urgencia de Guadalajara para desprenderse de él, en caso de que no reciba una nueva oportunidad.

Vega no sabe cuál será su futuro con Chivas ni con el Tricolor. Foto: Imago7

De acuerdo a información del periodista David Medrano en el programa Duro de Marcar de Jalisco Tv, lo que se viene para el atacante no solamente repercutirá en la mala imagen que ha dejado ante el futbol mexicano, ni su probable ausencia prolongada con la Selección Mexicana adonde no será llamado muy pronto, sino que ningún equipo grande como América o Cruz Azul buscarán sus servicios, no tanto por sus indisciplinas, sino por la lesión crónica que lo aqueja, por lo tanto, señaló que equipos como Mazatlán, Necaxa, Bravos de Juárez, por mencionar algunos, serían los que podrían recibirlo con los brazos abiertos e incluso descartó a los mismos Tigres y a Rayados como sus futuros clubes.

¿Cuáles son las opciones que tiene Vega con Chivas?

Los escenarios del Gru son dos los más viables. El primero que lo perdonen y le permitan mantenerse con el Rebaño hasta el final del Apertura 2023, aunque con pocas posibilidades de volver a jugar y la otra que le paguen el resto de su contrato que está firmado hasta el verano del 2024, es decir, alrededor de 34 millones de pesos que representarían rescindirle el acuerdo y dejarlo libre para que se contrate con el club que desee a partir de que se abra el mercado invernal. La última palabra la tiene Amaury Vergara.