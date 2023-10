La situación de Alexis Vega ha causado impacto en todas las esferas del futbol mexicano, pues no solo le ha significado estar separado del Club Guadalajara hasta nueva aviso, también ha provocado que quede fuera de la reciente convocatoria a la Selección Mexicana que dirige Jaime Lozano, previo a los partidos por la Fecha FIFA contra Ghana y Alemania.

En este sentido, el estratega del Tricolor ofreció conferencia de prensa este jueves 12 de octubre para hablar acerca de los dos compromisos de preparación con miras a la Copa América que se realizará el siguiente año, pero no dejó pasar la oportunidad para expresar su punto de vista sobre Vega, jugador del Rebaño Sagrado que por el momento se encuentra inactivo en la Liga MX por una grave falta al reglamento interno.

La semana anterior tanto Alexis Vega como Cristian Calderón cometieron una indisciplina al organizar una reunión en una de las habitaciones del hotel de concentración en Toluca, la noche anterior al partido contra los Diablos Rojos, lo cual fue reportado a la dirigencia y por tal motivo fueron apartados del equipo que dirige Veljko Paunović, al igual que el juvenil Raúl Martínez.

Jaime Lozano no se olvida de Vega, pero lanza fuerte mensaje

El Jimmy había utilizado de manera recurrente al Gru desde antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde fue parte del equipo mexicano que consiguió la medalla de bronce en la categoría Sub-23. Esto le valió a Vega para llegar hasta el Mundial de Qatar con Gerardo Martino y previo a la Copa Oro de este 2023 el atacante de Guadalajara tuvo que ser relegado de la concentración al resentirse de sus rodillas, sin embargo, se perfilaba para ser una de las cartas fuertes de Lozano en el futuro del combinado azteca.

Vega sigue con su futuro en el aire con Chivas y mucho más con el Tricolor. Foto: Imago7/ Lorena Barba

“De Alexis, nada, es alguien que conozco, que le guardo un gran cariño, se me hace una excelente persona, me ha tocado disfrutar mucho de lo que hace dentro del campo. De mi parte, apoyarlo en lo que pueda apoyar, las acciones llevan consecuencias y se toman acciones. Me parece que la información de afuera, es que algo no estaba nada bien”, fue parte de lo que comentó el técnico nacional.

¿Qué le espera a Alexis Vega en Chivas?

Por el momento tanto el Chicote Calderón como Alexis Vega están a la espera de que la directiva del Rebaño tomé una decisión definitiva respectó a su futuro, ya que no se ha determinado si volverán al primer equipo o les finiquitarían sus contratos para que salgan de la institución y se dé por terminado con el problema de indisciplina que han cometido ambos jugadores de manera reincidente.