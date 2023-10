La lesión de José Raúl Rangel en la portería del Club Guadalajara es una situación que mermó el ánimo de la plantilla, pero sobretodo del joven guardameta, quien apenas fue titular en su segundo partido frente al Atlas, pero tuvo que salir de cambio en los primeros minutos del duelo por un fuerte choque con Antonio Briseño.

Por lo cual reapareció en el arco del Rebaño Sagrado Miguel Jiménez, quien por segunda ocasión empezó un juego en la banca, no obstante, con el triunfo sobre los Rojinegros poco y nada se ha hablado de la suplencia del Wacho, uno de los elementos más protegidos por el técnico Veljko Paunović.

Por razones meramente deportivas, debido a que Jiménez no ha estado lesionado ni tampoco ha tenido ningún contratiempo con el cuerpo técnico, el timonel serbio decidió relegarlo a la banca en el arranque de los duelos ante Toluca y Atlas, no obstante parece que hay un solo ganador en esta situación compleja para el Tala Rangel que lo alejará de las canchas al menos cuatro partidos.

La nueva duda de Paunovic en Chivas con la lesión de Rangel

El estratega de Guadalajara tendrá que echar mano de su tercer arquero y refuerzo para esta campaña en Guadalajara, Óscar Whalley, quien no ha debutado y solo ha salido al banquillo en dos partidos durante esta campaña, contra León y Puebla pero con la ausencia del Tala, Paunovic seguramente lo llamará como el segundo arquero y no luce tan descabellado que hiciera su presentación en algún partido de la parte final de la campaña.

Ya que si ha notado alguna baja de juego en el Wacho y por ello puso de titular al Tala, Whalley también puede aprovechar la oportunidad, pues desde su arribo a la Perla Tapatía muchos aficionados lo veían en los entrenamientos con los argumentos para ganarle el puesto a Jiménez, así que la moneda está en el aire y la última decisión será de Pauno.

¿Cuántos minutos ha jugado Whalley con Chivas en el 2023?

El portero del Rebaño apenas ha visto actividad en un partido y no fue oficial, contra el Athletic de Bilbao en el juego por el trofeo Árbol de Gérnika donde jugó como titular y solo lo hizo 45 minutos porque en la segunda parte ingresó Rangel. El otro cotejo que tendría su presencia fue en la pasada Fecha FIFA en un amistoso ante León en Chicago, pero un par de días antes se informó que Whalley tuvo problemas musculares y no realizó el viaje a Estados Unidos.