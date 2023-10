Hasta hace unas semanas el técnico de la Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović dijo en conferencia de prensa que el tema de la portería no estaba a discusión porque su tenia confianza al 100% con Miguel Jiménez, quien de manera sorpresiva perdió su lugar el domingo cuando apareció José Raúl Rangel como titular haciendo su debut en la Liga MX.

A pesar de que el Tala Rangel llevaba más de un año en el banquillo del Rebaño Sagrado no había debutado en el futbol mexicano y su participación solo se daba en partidos amistosos y en la Leagues Cup, no obstante, de manera inesperada vio su primer juego bajo los tres postes rojiblancos sembrando más dudas que respuestas, pero no por su actuación.

Y es que si el estratega serbio tenía menos pretextos para sacar del 11 inicial al Wacho Jiménez es en este Apertura 2023, donde el experimentado arquero había tenido más regularidad en sus presentaciones en comparación con la campaña pasada donde cometió varios errores que influyeron en el marcador.

La razón que explica la titularidad del Tala Rangel en Chivas

Jiménez no tuvo ningún malestar físico ni tampoco alguna situación extradeportiva, por ello la idea de cambiar al guardameta en Guadalajara simplemente fue decisión de Paunovic porque prácticamente es la única zona de la cancha donde no había realizado ninguna modificación ni en las buenas, ni en las malas del cuadro tapatío.

Es decir, ahora que el Rebaño vive momentos difíciles cambiar de portero solamente tiene una explicación y es quitarle presión al Wacho Jiménez a pesar de su buen accionar bajo los tres postes, pero puede servir de revulsivo para que toda la plantilla esté consciente de que nadie tiene un lugar seguro mientras el europeo siga en el banquillo al menos de cara al Clásico Tapatío contra Atlas.