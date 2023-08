Miguel Jiménez, portero de las Chivas de Guadalajara, se sumó a la voces que han criticado la organización y formato de la Leagues Cup 2023. El arquero rojiblanco, luego de la temprana eliminación de los tapatíos, advirtió que “no fueron las mejores condiciones, pero teníamos que cumplir“.

El Rebaño Sagrado había llegado al parón de la Liga MX como líder de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2023, luego de tres fechas. Los rojiblancos se despidieron en la fase de grupos de la Leagues Cup 2023 tras perder en Cincinnati y Kansas City.

Chivas viene de sucumbir 1-0 ante Sporting Kansas City, el lunes 31 de julio, para quedar último en la Región Central 3 de Leagues Cup 2023. Guadalajara ahora debe esperar más de 15 días por la reanudación del Apertura 2023, por ello, trabaja a diario en Verde Valle.

La crítica de Miguel Jiménez a la Leagues Cup 2023

El portero titular de Chivas, en una entrevista con Claro Sports, reconoció que “han habido varios comentarios sobre la logística. Sí, es algo pesado estar viajando, moviendo de ciudad en ciudad, creo que es cansado para todos. Al final de cuentas, lo jugadores son los que corren más en los partidos y les subes al avión. Creo que no fueron las mejores condiciones, pero teníamos que cumplir con este torneo“.

Querétaro avanzó y Chivas no, “así es el futbol”

El Wacho Jiménez fue cuestionado sobre el avance de Querétaro a Cuartos de Final. El arquero confesó que “me tocó ver el partido, creo que viene haciendo las cosas bien Querétaro. A nosotros nos tocó no calificar, sabemos que así es el fútbol“. El titular en el arco rojiblanco reconoció que “en la Liga vamos en primer lugar, tampoco somos los mejores; ni ahora que quedamos fuera (en Leagues Cup) somos los peores“. Argumentó que “sabemos que no estuvimos a la altura del torneo en Estados Unidos y ahora, nos toca darle vuelta a la página, estar enfocado en el torneo de liga que vamos en primer lugar y que eso nadie nos lo ha regalado“.