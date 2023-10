Ha sido una semana en la que todo cambió de manera radical en las Chivas de Guadalajara, pues mientras la mejoría dentro de la cancha frente a Toluca se vio empañada por la grave indisciplina de Alexis Vega, Cristian Calderón y Raul Martínez, la bomba estalló con la jugosa propuesta del Almería para llevarse al técnico, Veljko Paunović a España.

Es prácticamente un hecho que el entrenador serbio solamente dirigirá el Clásico Tapatío del sábado ante Atlas y tomará sus maletas para cambiar de aires, dejando un grato recuerdo por la Final que jugó el Rebaño Sagrado en el Clausura 2023 a seis meses de haber tomado el cargo, sin embargo, la luna de miel con el vestidor se fue acabando al grado de que no hay vuelta atrás.

El jueves 5 de octubre se dio a conocer el interés del conjunto ibérico por los servicios de Paunovic, quien tuvo una etapa en Almería como jugador y por ello existe una cercana relación con la institución española, por lo cual la conferencia de prensa que ofreció en la Perla Tapatía fue con mucho hermetismo y se negó a hablar del tema ante los medios de comunicación.

Paunovic se va de Chivas motivado porque su familia no vive en México

El reportero de ESPN en España, Moisés Llorens dio a conocer uno de los factores más importantes para que el timonel de Guadalajara haya optado por marcharse a España, ya que su familia nunca vivió en México y esto ha generado que tenga que viajar constantemente a Chicago para reunirse con su esposa y sus cuatro hijos, lo cual habría motivado la decisión definitiva de irse de la Perla Tapatía, aunado a la serie de problemas deportivos que se han presentado en días recientes.

“Su familia vive en Estados Unidos y está cansado de ir y venir constantemente. Se siente traicionado por los jugadores al ser captados con mujeres. Advirtió de su plantilla que se olvidaran de conflictos deportivos en Toluca. Ayer hubo una charla cerrando filas ante Atlas, pero para Paunovic la relación con la plantilla no es la misma, no los quiere ver ni en pintura a los tres indisciplinados. Los hace ir a entrenar a otras horas para que no estén con el grupo. Se reunió con Hierro y Amaury para ve qué camino tomar, pero tiene la idea de salir de las Chivas de Guadalajara”, fue parte de lo que comentó el comunicador para la cadena estadounidense.