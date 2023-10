Es una realidad que las dudas sobre el trabajo del Veljko Paunović han empezado a desatar muchas críticas tanto para el director deportivo Fernando Hierro como para el dueño Amaury Vergara, ya que en cuestión de mes y medio las Chivas de Guadalajara se han caído estrepitosamente y lo que parecía un Torneo Apertura 2023 de revancha, se ha convertido en una auténtica pesadilla.

Haber llegado a la Gran Final de la campaña pasada fue suficiente razón para que quedara en evidencia el buen trabajo del serbio, pero la situación fue cambiando drásticamente al grado de que nadie ha logrado detectar qué es lo que en verdad le sucede al Rebaño Sagrado, porque los cambios en las alineaciones no han resultado lo que se esperaba.

El domingo en el duelo contra Toluca nuevamente el entrenador de Chivas le movió al 11 titular con la sorprendente aparición de José Raúl Rangel en la portería, dejando a uno de sus hombres de mayor confianza en la banca como lo fue Miguel Jiménez, pero tampoco fue suficiente para volver a sumar de tres puntos y aunque mejoraron en el funcionamiento la afición sigue presionando a Paunovic.

Lo que intenta Paunovic para mantener motivada a la afición de Chivas

Después del partido ante los Diablos Rojos, Pauno dio uno de esos discursos muy elocuentes que se le habían visto en la temporada pasada como cuando señaló quería un equipo con cuchillos y escudos o cuando pidió unión a la afición porque era parte de lo que necesitaban para seguir ganando hasta levantar el título y de alguna manera estas palabras generan ilusión en los seguidores, por ello en esta ocasión se apegó a un símbolo mexicano como lo es el boxeador Saúl el Canelo Álvarez.

Pero alguien no le avisó a Paunovic que por algunos fans del Rebaño el Canelo ya no es tan bien visto porque decidió cambiar lo colores rojiblancos por los del Atlas, justo el rival de la próxima jornada por lo que este comentario motivacional pudo tener el efecto contrato al que deseaba: “Sin poner el contexto de qué equipo es el Canelo, el sábado estuve muy inspirado viendo la pelea y eso se los dije a los chicos, esto es un mexicano que va y pelea, sabe lo que hace y aunque no haya ganado ha jugado 12 rounds y siempre con un pie hacia adelante, metiendo al rival en el rincón. Hoy lo que buscamos es esa mentalidad”.