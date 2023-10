No es para nada descabellado pensar en que Alexis Vega y Cristian Calderón tienen los dos pies más fuera de Chivas de Guadalajara que de la posibilidad de volver a vestir la camiseta rojiblanca en un partido oficial, en el caso del joven Raul Martínez la situación es distinta porque no había incurrido en una indisciplina y parece que recibirá una segunda oportunidad, aunque no será en este Torneo Apertura 2023.

Pero tanto Vega como el Chicote no es la primera vez que dejan en ridículo al Rebaño Sagrado que tanta confianza les ha depositado en los últimos meses, sobretodo al Gru, a quien convirtieron en su jugador mejor pagado de la historia con un salario exorbitante y la garantía de que le abrirían las puertas para que emigrara al futbol de Europa.

Por su parte, Calderón es el único futbolista que sigue en Chivas después de la compra de varios refuerzos en el 2019 que no tuvieron ni cerca, el éxito esperado, ya que solamente Jesús Angulo, ahora en Toluca y el lateral izquierdo duraron en el equipo, pero el oriundo de Nayarit nunca pudo despegar en su rendimiento y ahora tampoco parece muy interesado en recuperarlo como rojiblanco.

La primera sanción que recibirán Alexis Vega y el Chicote Calderón en Chivas

Después de ventilarse la indisciplina que cometieron al haber dejado ingresar al hotel a personas ajenas a la institución, han circulado varias versiones acerca de lo que podría ocurrir con los dos jugadores. La más drástica es que salgan del equipo al rescindirles el contrato.

Pero en primera instancia, además de ser separados de los entrenamientos del Rebaño por tiempo indefinido, deberán pagar una multa de 500 mil pesos, la cual en el caso del Chicote Calderón será mayor, luego de la imagen que publicó en su cuenta de Instagram junto a Vega, situación que fue tomada por la directiva como una provocación, por ello el defensor tendrá que desembolsar todavía más dinero, de acuerdo a reportes de Fernando Esquivel.