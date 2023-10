El dueño de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara no se tienta el corazón a la hora de tomar decisiones radicales cuando sus jugadores incumplen con el reglamento interno, por ello la situación de Alexis Vega y de Cristian Calderón está prácticamente definida para su futuro dentro del Torneo Apertura 2023.

El haber incurrido en una grave indisciplina el fin de semana pasado en Toluca fue suficiente para que la tarde del martes 4 de octubre el Rebaño Sagrado lanzara un comunicado para dar a conocer que tanto el Gru, Chicote y el juvenil Raúl Martínez se encuentran separados del equipo hasta nuevo aviso.

Y el mandamás de Chivas quería de inmediato rescindirles el contrato para que no formaran parte de la institución en el futuro, tal y como ocurrió en su momento con Eduardo La Chofis López al irse de fiesta sin permiso. Sin embrago, hubo una situación que lo impidió y fue el contrato de ambos jugadores, pues debe ser revisado por el equipo legal antes de tomar una decisión definitiva.

Se confirmó lo que pasará con Alexis Vega y Chicote Calderón en Chivas

De lo que no hay duda es que tanto Alexis Vega como Cristian Calderón no volverán a jugar en Guadalajara, es decir, aunque no se haya oficializado su salida del plantel, tampoco tendrán una nueva oportunidad para vestirse de rojiblancos y mucho menos de ser dirigidos por el técnico, Veljko Paunović, quien ya les informó que están fuera de su equipo.

En este sentido, solo queda resolver de qué manera y cuándo saldrán del Rebaño ambos elementos, ya que Raul Martínez recibirá una sanción interna y seguramente la siguiente campaña volverá al primer equipo, pero es un hecho que tanto el Gru como el Chicote está totalmente fuera y se irán de la peor manera, por la puerta de atrás del equipo más importante del futbol mexicano, ya sea en estos días o al finalizar el Apertura 2023.