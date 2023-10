Diferentes versiones van y vienen sobre lo que ocurre al interior del Club Guadalajara, donde pasaron del cielo al infierno en cuestión de semanas, luego de su participación en la Leagues Cup, donde se empezó a forjar la primera crisis bajo el mando de Fernando Hierro en la dirección deportiva y Veljko Paunović como técnico.

En este sentido, no se ha logrado detectar el verdadero problema que ha afectado de manera puntual el vestidor del Rebaño Sagrado que ha visto una serie de decisiones extrañas del timonel serbio, desde el reciente cambio en la portería para dejar en la banca a Miguel Jiménez, déndole paso al debut de José Raúl Rangel, justo en la campaña que ha visto las mejores actuaciones del Wacho como rojiblanco.

Hasta la notable baja de juego de Alexis Vega que también es parte de las dudas que no terminan por quedar claras y mucho más la ausencia constante de Víctor Guzmán en el 11 titular, justo cuando más lo ha necesitado Chivas para tratar de salir del bache en el que se han sumergido con hombres de mayor experiencia como la que tiene el Pocho.

Filtran supuesta pelea a golpes de Víctor Guzmán con Paunovic en Chivas

Fue el periodista Ignacio Suárez mejor conocido como el Fantasma quien dio a conocer que algunas fuentes le informaron sobre una acalorada discusión entre el Pocho Guzmán y Paunovic justo antes del Clásico Nacional contra América, que le habría generado una cortada en el ojo al entrenador de Guadalajara, lo cual fue replicado por la columna del Francotirador en el diario Récord.

“Pues dicen que quien le provocó el golpe fue ni más ni menos que el jugador cepilladísimo, que no cuenta para Pauno y que la afición ya quiere ver en la cancha, uno de los más calientes por no poder aportar… así es, el Pocho Guzmán, en una discusión acalorada entre entrenador y futbolista. Insisto, no tengo pruebas para asegurar que así fue, pero con que lo confirmara El Fantasma me da para ponértelo en la mesa y que te formes opinión”, fue parte de lo que publicó el citado medio.