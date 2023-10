El Club Guadalajara ha hilvanado seis partidos sin ganar en el Torneo Apertura 2023, luego del empate frente a Toluca en el Nemesio Diez el domingo anterior, por ello la situación sigue cuesta arriba para los rojiblancos que no logran ganar desde que se impusieron a Xolos de Tijuana en la Fecha 5.

En este sentido, el ex jugador del Rebaño Sagrado, Miguel Ponce no quiso entrar en polémica pero sí aclaró que cuando la situación no marcha bien es cuando más se necesita del apoyo del público, ya que todo parece muy sencillo mientras las victorias llegan, tal como sucedió la campaña anterior cuando accedieron hasta la Gran Final.

Sin embargo, el Pocho no está de acuerdo con la postura de los chivahermanos ahora que la situación es adversa, pues considera que es el momento perfecto para que vuelvan a apoyar con todo para motivar a los futbolistas y con ello, juntos logren superar las complicaciones en las que están sumergidos.

Miguel Ponce se lanza contra la afición que no apoya a Chivas

“El equipo no necesita que lo alientes cuando va ganando 3-0. Pinche equipo está haciendo todo lo que tiene que hacer, no, cuando el equipo va perdiendo 2-0, ahí sí grita, a los jugadores se les va a enchinar la piel, les vas a levantar el ánimo, va a cambiar el partido, eso es un hecho, pero no mames van perdiendo y los abucheas…”, fue lo que comentó Ponce en el Podcast ‘No es Tema’.

Por otro lado, Miguel Ponce también recordó que su salida del Rebaño se dio de manera inesperada justo cuando ya tenía todo apalabrado con Ricardo Peláez para su renovación, pero la salida del directivo acabó con esos planes. De igual forma, comentó que su retiro está mas que anunciado a pesar de que no lo ha hecho oficial, pues lleva casi un año inactivo.