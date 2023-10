La carrera del futbolista no es eterna, por lo que los jugadores tratan de aprovechar la máximo su estadía en el balompié profesional tal y como lo hizo Miguel Ponce durante su estadía en Chivas; sin embargo, el exlateral rojiblanco reventó a Ricardo Peláez por no ser claro en el tema de su renovación, misma que le había prometido y después le negó, sin explicación.

“Fue sorpresiva porque prácticamente ya estaba pactada mi renovación. El directivo que estaba en ese momento (Ricardo Peláez) se me acercó a medio torneo e incluso antes de que iniciara el torneo me dijo: ‘creo que tu renovación sí va. Cuando regresemos de vacaciones vemos el tema’.

“Fue pasando el tiempo, fueron pasando los partidos. Ya estábamos a punto de que se acabara el torneo y el año, porque mi contrato acababa en diciembre, entonces eso fue como en agosto o septiembre”, recordó el Pocho en el podcast No es tema.

El también medallista olímpico en Londres 2012 confirmó que no fueron claros con él, demostrando su molestia con el exdirectivo del Guadalajara al no querer ni siquiera mencionar su nombre durante la charla.

“En el futbol es lo que no me gusta, que no son sinceros. Si están para tomar decisiones, pues tomé la decisión de que no sigues por esto, esto y esto. Total, ¿qué te voy a decir? Tú eres el encargado.

“Alguien habrá metido su cucharita, porque había gente que no se expresaba bien de mí (…) De hecho cuando llegó este personaje a Chivas me dijo: ‘oye, a mí me hablaron muy mal de ti. Que esto y que el otro’. No el nuevo (director deportivo), el que estuvo antes, el que trajo a las Chivalácticas”, detalló Ponce.