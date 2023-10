La disputa por los tres puntos del partido entre Chivas y Mazatlán continúan en disputa, al menos así lo confirmó el entrenador del Rebaño, Veljko Paunovic, quien no quiso dar muchos detalles, pero confirmó que se está llevando un trámite legal para hacer valer el reglamento.

Durante el partido que fue adelantado de la jornada 11 entre el Guadalajara y los cañoneros, el mediocampista Joaquín Esquivel apareció entre los jugadores disponibles pese a que había acumulado cinco amonestaciones; sin embargo, la Liga Mx pasó por alto lo sucedido y no consideró alineación indebida del elemento morado.

Es por eso que Paunovic confirmó que no quieren los tres puntos, sino que desean que se hagan valer los reglamentos, dejando de lado las ambigüedades que se han suscitado recientemente en cuanto a la interpretación de los mismos, por lo que el Rebaño llegará hasta las últimas circunstancias.

“Del tema de la apelación que está teniendo el club, les voy a decir algo, pero eso lo tiene que responder otra persona del club que está encargada de este caso. No quiero ganar los tres puntos de esta manera, nadie lo quiere hacer, pero ha habido una infracción y el club está sopesando todas las posibilidades de poder buscar una justicia o aplicación del reglamento fuera del terreno de juego.

“Están trabajando en esto, creemos que la integridad de la competición es importante, que no haya adulteración y ha habido casos en la que la aplicación del reglamento ha sido ambigua y eso no es bueno para el futbol en ninguna parte. No sé en qué fase estamos en los trámites que se están haciendo”, explicó en conferencia de prensa.

