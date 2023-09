El Club Guadalajara tuvo una turbulenta llegada a la Ciudad de México para cerrar su preparación de cara al Clásico Nacional por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 donde se medirá al Club América, en un partido donde hay muchas cuentas pendientes que desean cobrar los capitalinos la noche del sábado 16 de setiembre en el Estadio Azteca.

Para ello el entrenador del Rebaño Sagrado viajó con su mejor cuadro para encarar el duelo que divide al futbol mexicano, por mucho que algunos comentaristas y aficionados de otros estados del país se sientan acomplejados, no debe quedar de lado que los dos equipos más importantes del país son Chivas y Águilas le pese a quien le pese.

En este sentido, el timonel del Rebaño Sagrado, Veljko Paunović convocó a 26 futbolistas para el duelo que se disputará en el Coloso de Santa Úrsula a partir de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. La buena noticia es que Víctor Guzmán, Cristian Calderón y el mismo Ronaldo Cisneros fueron llamados, pues el atacante no había entrando en una convocatoria desde antes de jugar la Leagues Cup.

La gran ausencia de Chivas para el Clásico Nacional: Óscar Whalley

Lo que llama la atención es que el guardameta Óscar Whalley no está en la lista para el encuentro más importante de la campaña, ya que aparentemente sufre de una lesión que tampoco le permitió viajar a Chicago el fin de semana pasado para el juego ante León, no obstante, hay poca información sobre los problemas físicos que padece, mientras algunos argumentan que presenta problemas musculares, otras voces indican que simplemente no es del agrado de Paunovic, el hecho es que sigue muy lejos de competir por un puesto como titular en Guadalajara.

Los 26 convocados de Chivas para El Clásico de México



Porteros: Miguel Jiménez, Raúl Rangel, Erick Montiel.

Defensas: Hiram Mier, Antonio Briseño, Gilberto Chiquete, Gilberto Sepúlveda, Raúl Martínez, Alan Mozo, Jesús Sánchez, Cristian Calderón, Alejandro Mayorga.

Mediocampistas: Rubén González, Eduardo Torres, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán, Pavel Pérez, Yael Padilla.

Atacantes: Alexis Vega, Roberto Alvarado, Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos, Jesús Brigido, Ricardo Marín, Isaac Brizuela.