Chivas de Guadalajara sigue esta semana con los preparativos de cara al Clásico Nacional frente al América. Un partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunovic, trabaja esta semana en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos comienzan así la preparación de su plantilla para enfrentar a las Águilas en el Estadio Azteca. Un partido que en cada torneo acapara la atención de toda la nación.

La gran ausencia de Guadalajara para el Clásico Nacional

Los rojiblancos ya están en la capital del país para cerrar su preparación de cara al Clásico que se realizará el sábado en el Estadio Azteca y para ello el entrenador Veljko Paunović convocó a 26 futbolistas, donde la gran ausencia es el arquero Óscar Whalley, de quien hay pocos detalles sobre la lesión que actualmente padece y por la que tampoco viajó el fin de semana pasado a Chicago para el duelo amistoso contra León.

(Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

Revelan Amaury Vergara su verdadero sueño en el Rebaño

El dueño de las Chivas no piensa mucho hacia el futuro ni tampoco planea contar con un equipo que consiga muchos títulos bajo su gestión, ya que prefiere centrarse en el presente y sueña simplemente con el siguiente campeonato, debido a que el torneo anterior estuvieron a 45 minutos de lograr la estrella 13 en su escudo: “Sabemos que para lograr eso tenemos que hacer un equipo de época, que es lo más difícil, yo sueño con el siguiente campeonato, con poner una gran copa en la vitrina. Estamos trabajando lo más duro posible para lograrlo”.

(Foto: Carlos Zepeda/Jam Media)

Juan Pablo Alfaro rompe el silencio sobre su salida de Chivas Femenil

En las Chivas Femenil se dio un movimiento de último minuto a pocos días de que arrancará el Apertura 2023, pues despidieron el entrenador Juan Pablo Alfaro por razones meramente deportivas que motivaron al fichaje del argentino Antonio Spinelli, sin embargo el Pato rompió el silencio y afirmó que nunca entendió qué fue lo que ocurrió: “Si me sorprendió, a lo mejor no me lo esperaba, si querían hacer ese movimiento, pensé que a lo mejor se iban a esperar un poco más”, comentó en entrevista con el periodista David Medrano en su canal de YouTube.