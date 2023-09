En las Chivas de Guadalajara es bien sabido que los equipos siempre tratan de obtener mayor ganancia cuando preguntan por los servicios del algún jugador mexicano, pero el presidente Amaury Vergara ha aprendido la lección y admite que la idea no es seguir pagando millonadas para enriquecer a los demás clubes si pueden formar a sus propios talentos en casa.

El propietario del Rebaño Sagrado ha tenido que lidiar con todo tipo de negociaciones donde claramente ha salido perdiendo en algunos casos, como en el 2019 cuando Ricardo Peláez gastó más de 50 millones de dólares en refuerzos que nunca terminaron por dar resultados, incluso el único que sigue en la plantilla es Cristian el Chicote Calderón.

“No obstante, no porque estemos gozando de tener una buena salud financiera significa que vamos a aventar el dinero y vamos a regalar el dinero al resto de los equipos porque hay un factor muy importante que a veces se nos olvida como aficionados de las Chivas: cuando tú compras un jugador de otro equipo mexicano, tú le estás dando dinero para que ese equipo también se refuerce entonces la apuesta siempre tiene que ser sacar nuestro talento en casa. (Si buscamos afuera) depende también del precio que sea un precio justo y adecuado (…) yo no me voy a prestar como presidente y como dueño a pagar excesos de jugadores que no deberían de ser”, explicó Amaury en entrevista con el diario ESTO.

Chivas tocó fondo, pero ya no quiero hablar de eso: Amaury

Por otro lado, el hijo de Jorge Verga, que se hizo cargo de Guadalajara en el verano del 2019, justo cuando la salud de su padre empeoró, reveló que sufrió momentos muy complicados en el inicio de su gestión, pues afirma que tocaron fondo no solo en temas deportivos y financieros, sino también en cuanto a la confianza de la afición.

“Mira son muchos factores, pero te voy a ser bien honesto, creo que me entusiasma más hablar del presente que del pasado. Ya en muchas ocasiones dije tocamos fondo cuesta trabajo decirlo porque fue una realidad: tocamos fondo en muchos sentidos, en lo económico en lo deportivo, en la identidad, en la relación con la afición. Con la final que acabamos de vivir, mi sensación es que hay una reconexión con el equipo”, manifestó Amaury Vergara.