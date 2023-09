Alexis Vega, jugador de las Chivas de Guadalajara no ha logrado recuperar su mejor nivel que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas mexicanos con más proyección antes de la Copa del Mundo de Qatar, lo cual se pensaba que le daría la oportunidad de jugar en el futbol de Europa en este 2023.

Pero el panorama del Gru cambió de manera radical cuando empezó a presentar mayores problemas en las rodillas que lo fueron marginando de la actividad con el Rebaño Sagrado, al grado de ir perdiendo las posibles oportunidades en el viejo continente, aunque tampoco hubo alguna oferta formal para la directiva rojiblanca.

El inicio del 2023 Vega arrancó titubeante en el proyecto de Veljko Paunovic cuando a apenas en la Jornada 2, en el duelo contra San Luis en el Clausura 2023, se lesionó la rodilla derecha y estuvo fuera de las canchas alrededor de dos meses, pero a partir de ese momento su condición física no ha sido la misma, incluso tuvo que bajar de peso para favorecer a su salud.

Se confirmó lo que nadie quería escuchar de Alexis Vega

En entrevista con Azteca Deportes, Vega reveló que ha tenido que cambiar varios hábitos alimenticios para darle mayor soporte a sus rodillas, pues el dolor eran tan intenso que pensó en el retiro jugando con Guadalajara hace unos meses, aunque también aclaró que los dolores han disminuido y su estado anímico ha mejorado.

“Por la cabeza me pasó. Hablando con mi familia, que de tantas lesiones, dolores y todos, pensé en ya no jugar futbol. Eso pasó regresando de Copa Oro, porque mentalmente yo estaba muy mal, ahora cambió el chip totalmente. Dejé la tortilla, pan, refrescos. Ahorita me he estado comportando muy bien. La rodilla está bien, me dolía muchísimo y ayer le mandé mensaje a mi mujer contándole que me sentía bien y que no tenía nada de dolor después del partido“, comentó el atacante del Rebaño.