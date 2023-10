En el Club Guadalajara la situación se mantiene con mucho hermetismo sobre el futuro de Alexis Vega y Cristian Calderón, quienes rompieron el reglamento interno hace un par de semanas antes del partido contra Toluca, sin embargo solamente han sido separados del club y tendrán que esperar a que la familia Vergara tome una decisión.

La indisciplina que cometieron no solo les trajo consecuencias con el Rebaño Sagrado, también a nivel personal porque las esposas de ambos futbolistas han tenido que intervenir en redes sociales para intentar callar el linchamiento mediático que se les ha dado tanto a Vega como al Chicote, pues en más de una ocasión han hecho publicaciones en sus redes sociales para defender a sus parejas.

Fue el domingo 1 de octubre cuando Chivas visitó a los Diablos Rojos y de acuerdo a las versiones de lo ocurrido, la noche anterior tanto el Gru como Calderón organizaron una reunión con varios futbolistas en una de las habitaciones, a la cual asistieron personas ajenas al equipo rojiblanco y esto fue reportado por el equipo de seguridad que viaja con los futbolistas a cada partido fuera de la Perla Tapatía.

La dirigencia se enteró dos días después y fue cuando decidieron separarlos de Guadalajara, dejando en el aire su futuro, ya que cada uno de los dos casos es distinto. Para Vega el contrato termina en el verano del 2024 y despedirlo implicaría pagarle el resto de su acuerdo, es decir, más de 30 millones de pesos, mientras que el Chicote está firmado hasta diciembre y para dejarlo fuera del equipo tendrían que pagarle los siguientes tres meses de su sueldo que serían alrededor de 5 millones de pesos.

Vega y Chicote siguen separados de Chivas. Foto: Imago7/Etzel Espinosa

¿Qué dijo la esposa de Cristian Calderón?

En redes sociales el Chicote ha sido juzgado por supuestamente haberle sido infiel a su esposa, Adriana Castillo, pero desde el primer momento en que salieron a la luz las versiones de lo que había ocurrido, defendió al lateral izquierdo. Hace un par de días en una foto publicada en Instagram, varios seguidores volvieron a opinar del tema, desatando el enojo de Castillo.

“Nadie está con él (Cristian Chicote Calderón) por el dinero, necesidad no tengo y nunca la he tenido, no aguantaría ‘cuernos’ por dinero. La verdad aún no sale a la luz, no digan cosas que no son solo porque supuestos medios lo dicen. Porque si supuestamente, de verdad pasó, ¿por qué no enseñan pruebas? Porque no las hay y porque no fue verdad. Sólo uno sabe la verdad, lo que realmente pasó. No dejen que les llenen los ojos de mentiras y la boca de veneno. Dejen de estar chingando, pónganse a trabajar y enfóquense en su vida”, fue lo que comentó en el post de Instagram.

Así reaccionó la esposa de Chicote Calderón en Instagram.

Paula González da la cara por Alexis Vega

Por su parte, Paula González, pareja del Gru también pidió que ya paren los ataques de odio contra Vega, pues indicó en un comentario en Twitter que no se cometió un crimen ni nada que amerite críticas más fuertes de las que merece un político o un violador: “Desde cuando crucifican más un futbolista por una “mala conducta” extra cancha, que a un político, violador o asesino, increíble la carencia de educación y valores, desde cuándo el humano se volvió inhumano?”.

Foto: Twitter