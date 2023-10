El Club Guadalajara https://chivaspasion.bolavip.com/ligamxatraviesa un momento apremiante luego de que se diera a conocer la grave falta al reglamento interno de la institución por parte de Alexis Vega, Cristian Calderón y Raul Martínez, sin embargo para Francisco Gabriel de Anda, quien fuera director deportivo rojiblanco en el 2018 la postura del equipo no fue la adecuada.

El ahora analista de ESPN explicó que desde su punto de vista no había razones para que el Rebaño Sagrado ventilara lo que sucedió con los jugadores, es decir, no permitir que se ofrecieran detalles de lo que ocurrió en la indisciplina que cometieron al haber ingresado personas ajenas al hotel de concentración en Toluca.

Añadió que el único objetivo de la directiva de Chivas debió ser reunirse con los futbolistas y el cuerpo técnico para determinar una sanción interna que impidiera que se exhibiera al mismo equipo rojiblanco, pues considera que al público lo único que le interesa es que consigan títulos y no tanto lo que ocurre con los futbolistas fuera de la cancha.

Francisco Gabriel de Anda se lanza contra Chivas por hacer pública la indisciplina de Vega y Chicote

“Lo que veo mal de la directiva es que lo haga público, para mí no tiene que hacerlo público, ¿para qué todos nos enteremos de lo que pasó? ¿ y qué? (que haya ocurrido una indisciplina). Para eso hay un reglamento interno, es no exhibir a la institución no tienen porque sacar un comunicado con lujo de detalles, hablas de que entraron mujeres al hotel y demás, una indisciplina grave es porque se salieron de la concentración o porque metieron mujeres, no hay más”.

“No tienes porque hacerlo público. Hablas de una indisciplina que tiene que ver con la concentración. Tú reúnes al grupo y al interior defines, directivos, en este caso Hierro y Paunovic y su gente con los jugadores, ahí decides lo que tienes que decidir, tú no tienes que hacerlo público. Igual lo puedes despedir o sancionar económicamente. (No los defiendo) estoy diciendo que lo manejes al interior del grupo”, comentó De Anda en Futbol Picante de ESPN.