Lo que gana Chivas cuando Alexis Vega no juega en el Apertura 2023: ¡DATOS NO OPINIONES!

Para las Chivas de Guadalajara no contar con Alexis Vega en la cancha tal vez representa una baja mediática importante por ser el referente que toda la afición espera desde que llegó a la institución a finales del 2018, sin embargo en cuanto a números el futbolista rojiblanco sigue quedando a deber mucho más de los que sus fans imaginan.

Y es que en este Torneo Apertura 2023 el Gru apenas ha marcado un gol, el cual se dio en el partido contra los Bravos de Juárez en la Jornada 4 cuando visitaron la ciudad fronteriza. A partir de ese momento el rendimiento del delantero del Rebaño Sagrado ha venido a menos, a tal grado de haber perdido la titularidad.

Vega arrancó la campaña lesionando, luego de que no asistiera a la pasada Copa Oro con la Selección Mexicana y por ello no vio actividad con Chivas en las primeras tres jornadas, antes de que se marcharan a la Leagues Cup, donde tampoco pudo ser ese jugador desequilibrante que tanto esperan no solo los seguidores, también la directiva encabeza por Fernando Hierro y Amaury Vergara.

Las lesiones de Vega, el primer punto en contra con Chivas

Desde el año anterior el Gru ha padecido problemas articulares en las rodillas que lo han marginado en varios partidos. Después de la Copa del Mundo de Qatar, el nivel de Vega vino a menos y en este Apertura 2023 ha disputado siete compromisos, apenas cuatro como titular y acumula 353 minutos.

Esta semana se tomará una determinación en cuanto al futuro de Vega con Chivas: Foto: Imago7

El delantero de los tapatíos también suma una tarjeta amarilla y una tarjeta roja que se dio en el duelo contra Santos Laguna por un berrinche que le hizo al silbante y esto le provocó que se perdiera el encuentro contra Monterrey, donde Guadalajara también perdió en el Estadio Akron, en otro mal juego de los dirigidos por Paunovic.

Chivas tiene mejores actuaciones sin Alexis Vega

Las Chivas empezaron el certamen con tres victorias frente a León 2-1, Atlético de San Luis 3-1 y contra Necaxa 2-0, fue cuando se pensaba que los rojiblancos estaban para cosas grandes en el torneo, pero cabe señalar que en esos duelos Vega no jugó un solo minuto ni tampoco Erick Gutiérrez, quien apenas se había incorporado a la plantilla.

Después de 12 fechas transcurridas, el Gru tiene un gol y solamente supera a Daniel Ríos porque es uno de los atacantes que solo ha jugado 58 minutos y a Ronaldo Cisneros con 283, pero en el caso de Ricardo Marín y Roberto Alvarado, ambos suman cuatro tantos demostrando que son una efectiva solución a la ofensiva. De las cinco victorias que tiene Chivas en el torneo, solamente en una ha jugado Alexis que fue contra Tijuana, es decir, ganan mucho más sin el Gru que con él dentro de la cancha.