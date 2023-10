Marco Fabián es una voz autorizada para hablar de los buenos y malos momentos que vivió en las Chivas de Guadalajara, pues su talento no estaba peleado con algunas indisciplinas que le costaron llamadas de atención del entonces dueño, Jorge Vergara, por ello salió en defensa de Alexis Vega y Cristian Calderón, quienes cometieron una grave falta al reglamento interno la semana anterior en Toluca.

Para nadie es un secreto que Fabián de la Mora también gustaba de la fiesta y la vida pública fuera de las canchas, por lo cual fue reprendido en más de una ocasión cuando era jugador del Rebaño Sagrado e incluso también en la Selección Mexicana donde tuvo pasajes penosos junto a varios tricolores como Héctor Herrera y Carlos Vela.

No obstante, parece que esto no fue suficiente para que enviara un mensaje de reflexión hacia los jugadores de Chivas que han sido señalados de haber metido personas ajenas al hotel de concentración antes del partido ante los Diablos Rojos que se celebró en el Estadio Nemesio Diez el domingo 1 de octubre y que terminó con empate 1-1.

Marco Fabián sale en defensa de Alexis Vega y Cristian Calderón

En recientes declaraciones para el diario ESTO, Marco Fabián manifestó que no se les debería juzgar mal a los futbolistas de Guadalajara solo por una decisión equivocada, pues considera que son dos elementos que le pueden ayudar al funcionamiento colectivo a la escuadra dirigida por Veljko Paunović, además de que apuntó, cualquiera puede cometer un error.

“No me gusta juzgar a las personas, siempre he estado en contra de eso. Que le den vuelta a la página, haya pasado o no haya pasado, los perdonen o no, salgan de la institución o no, como carrera y en lo personal quiero decirles que la vida da revanchas, no sólo el futbol y ellos tendrán su revancha”.

Marco Fabián se compara con Alexis Vega y Chicote Calderón

El atacante reconoció que en algunos momentos de su carrera tampoco tomó buenas decisiones: “Viví muchas situaciones similares, conozco muy bien a Alexis, a ‘Chicote’, y para empezar son grandísimos jugadores, son jugadores con mucha calidad y son conscientes de donde están, valoran la institución donde están, pero los errores son humanos y la vida continúa, sería feo ver que se desperdicie esa carrera teniendo tanto talento”, explicó Fabián de la Mora al citado medio.