Marco Fabián es de los pocos jugadores en activo que todavía podría aumentar su cantidad de goles como parte de los máximos anotadores del Club Guadalajara, pero espera que en alguna oportunidad logre volver al equipo de sus amores donde mejor rendimiento ha tenido en el futbol mexicano y para ello reconoció que siempre ha dado las facilidades para que sea una realidad.

El futbolista surgido del Rebaño Sagrado reconoció que después de su paso por el futbol del extranjero pretendía que su vuelta a México se diera con la camiseta rojiblanca, pero fue entonces cuando aparecieron los Bravos de Juárez para hacerle una importante propuesta que no pudo rechazar.

Cabe recordar que desde hace algunos años el interés de marco Fabián por regresar a la Perla Tapatía ha sido latente, incluso cuando llegó Fernando Hierro como director deportivo en el 2022, se filtraron imágenes de una supuesta reunión que tuvo con el futbolista buscando la oportunidad de jugar con las Chivas.

Revela Marco Fabián lo que ha hecho para volver a Chivas

“Me ofrecen en Juárez un buen contrato y es ahí cuando regreso al futbol mexicano como nunca lo imaginé. Te soy sincero, siempre me imaginé regresar a Chivas cuando volviera a México y ahí hubo cositas donde si hubo tres o cuatro pláticas para regresar a Chivas, yo empujé mucho y al final no se pudo dar”.

“Yo les digo a veces hasta el día que me retire, voy a decir que no volví a portar la playera de Chivas, a lo mejor me pasa como a Dani Alvés cuando regresó a Barcelona, ‘insistí tanto que creo que los enfadé hasta que me dejaron regresar’. No fue tanto así (tocar la puerta de Chivas), pero sí he puesto mucho de mi parte para volver a Chivas, yo con Amaury me llevó muy bien, es un gran amigo, estudiamos juntos en Educare, lo conozco perfecto y con él he hablado muchas veces”, fue parte de lo que comentó Fabián de la Mora en entrevista con el periodista David Medrano.