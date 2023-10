El paso de Matías Almeyda por las Chivas de Guadalajara arrojó no solo buenos resultados dentro de la cancha, también generó una sinergia importante con todos los jugadores que integraban la plantilla, por tal motivo tuvieron la confianza para expresarle al estratega argentino lo que tenían pensado por la falta de un pago prometido después del doblete que obtuvieron en el 2017.

El Rebaño Sagrado ganó el título del Clausura 2017 y el Campeón de Campeones, por ello la dirigencia les había garantizado cuatro millones de pesos para cada integrante del equipo, pero con el paso de los meses la situación llegó a un límite donde los futbolistas tuvieron que actuar como reclamo para el entonces presidente Jorge Vergara, aunque el ex defensor Edwin Hernández reconoció que pudieron hacer las cosas de manera distinta.

En entrevista con David Medrano, el ex defensor de Chivas, quien fue parte del ultimo campeonato de liga que suma el cuadro rojiblanco, reveló con detalles lo que sucedió al interior del vestidor cuando le hicieron saber al Pelado Almeyda su plan, pues consideran que era la única manera de exhibir la falta de compromiso de los altos mandos.

Aris Hernández admite que pudieron evitar la protesta en Chivas

Al repecho, el Aris también dejó en claro que todos los futbolistas que en ese entonces jugaban en Guadalajara mostraron gran gallardía para ponerse en contra de los directivos con tal de recibir una repuesta a su protesta que tardó casi un año, pues la hicieron valer en abril del 2018, cuando el doblete lo habían conseguido en el verano del año anterior.

Almeyda siempre apoyó la decisión de sus jugadores. Foto: Imago7/ Jorge Barajas

“Yo creo que a lo mejor si nos equivocamos. Digo, pero también hay que tener huevos para hacer algo así (contra la directiva). ‘Miren chavos (respondió Almeyda), ustedes hagan lo que ustedes quieran, yo los apoyo, yo les diría que no, pero si ustedes deciden hacer eso yo los apoyo, nada más no me bajen el rendimiento, porque al final de cuentas les den o no les den (su dinero) el quedar en la historia es diferente’. Y así fue porque ganamos el tútulo de la Concacaf y obviamente sí se nos prometió un dinero que no se nos pagó”, fue parte de lo que explicó Hernández.

¿Cuánto les debía Chivas a los jugadores en el 2018?

Cuando el Rebaño conquistó el campeonato del Verano del 2017 tras imponerse a los Tigres de la UANL en el Estadio Akron el 28 de mayo, la dirigencia les prometió cuatro millones de pesos a cada jugador, pero solamente les depositaron un millón y esto generó que con el paso de los meses el malestar aumentara. Cabe recordar que tras ganar la Liga de Campeones de Concacaf, Matías Almeyda se fue y llegó José Cardozo, quien tuvo un desafortunado paso por el equipo tapatío al terminar último lugar en el Mundial de Clubes.