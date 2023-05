En la actualidad la polémica es una herramienta que se utiliza en demasía en los medios de comunicación para generar rating, por lo que en el último campeonato de Chivas en el Clausura 2017 se le minimizó por el penalti que no marcó el silbante Luis Enrique Santander; sin embargo, un exjugador del Rebaño está convencido de que aún si lo hubieran pitado, los rojiblancos hubieran sido campeones.

El exlateral del Guadalajara, Edwin Hernández, aseguró que ese error arbitral no hubiera cambiado el desenlace de esa historia contra Tigres, ya que recordó que los tapatíos le pasaron por encima a los universitarios en los dos partidos de la serie, por lo que era evidente que se impondrían a los regiomontanos.

“Primeramente los que digan y demeriten lo que hicimos nosotros en esa Final, que me chupen un huevo y que digan lo que quieran. En los 2 partidos les dimos un toque bárbaro y les fuimos ganando siempre. Y si van a demeritar por un penal, igual en tiempo extra nos los hubiéramos parchado. Teníamos una inercia y traíamos muchas ganas de trascender, teníamos muchas ganas de hacer historia en el Guadalajara y gracias a Dios pudimos conseguirlo con futbol, con huevos, con mejor afición.

“Creo que hicimos un gran torneo en ese momento y nada de lo que digan. A lo mejor Santander, a lo mejor me equivoqué, sí, son errores humanos, con todo y VAR se siguen equivocando. No me importa lo que diga la gente, nuestros nombres están en la historia para siempre”, concluyó el Aris en entrevista con Mediotiempo.

