Edwin Hernández es de esos jugadores de la ‘vieja escuela’ que más allá de lo que representa estar dentro del cancha es un símbolo de valores y de respeto por la profesión, por ello recuerda con gran cariño lo que vivió siendo parte de las Chivas de Guadalajara, el equipo al que más cariño le tiene a pesar de que fue campeón en otras escuadras de la Liga MX.

En este sentido, el Aris no puede dejar de lado la etapa que vivió con el Rebaño Sagrado bajo el mando de Matías Almeyda, el último estratega que hizo campeón al equipo mas importante del futbol mexicano en el 2017, basado no solamente en un sistema de juego ofensivo, sino también mostrando su verdadera cara como persona fuera de la cancha que cimbró al vestidor rojiblanco en todo momento.

Hernández surgió de Pachuca, pasó por los Indios de Juárez y León, donde pudo ser bicampeón, sin embargo, cuando llegó a las Chivas atravesó por momentos complicados que fueron de menos a más una vez que llegó el Pelado Almeyda en el 2015 para estar por dos años y medio en el banquillo arrojando cinco campeonatos de siete finales disputadas, entre ellos el del Clausura 2017 y el boleto para el Mundial de Clubes en el 2018.

Lo que verdaderamente le dio Almeyda a los jugadores de Chivas para triunfar

En un entrevista con el periodista David Medrano, el Aris Hernández explicó algunas de las claves más importantes que hicieron ganar a los jugadores que estaban bajo el cargo de Almeyda: “Yo creo que si nos habló con la verdad. No dijo ‘sabe qué chavos, yo no vengo a cambiar la ideología que tienen, pero si vengo ganar y va a jugar el mejor, el que quiera ahí va a estar el puesto’. Lo que él tenía y me gustaría tener si yo fuera entrenador. Sí era más o menos como si fuera un padre, el tema de que se preocupaba más del tema humano que del lado del futbolista. Uno como futbolistas también tiene sus problemas, peor también te preguntaba cómo estabas en tu casa, porque algunos te dicen que solo les importa cuando ere jugador”.

Aris Hernández fue parte de los defensores campeones con Chivas. Foto: Imago7/Sandra Bautista

“Si absorbió muchas cosas y te daba esa oportunidad y te hablaba con la verdad. Decía ‘sabes qué te voy a dar dos partidos y si no meto a otro’. El otro también quiere jugar y quiere hacer bien las cosas. Nosotros vamos a competir con selecciones, si nosotros no corremos más que los demás no vamos a ganar nada, calidad sí tenemos, peor nos falta mucho para competirles”, abundó el zaguero, quien aún no ha anunciado su retiro.

Si nos hubiera tocado este Tigres en la Final le metemos cinco: Edwin Hernández

Por otro lado, el defensor también recordó la épica Final ante los felinos del 2017, al que considera un equipo mucho más fuerte del que se coronó en mayo pasado derrotando de manera sorpresiva al Rebaño en el mismo Estadio Akron: “Te estoy diciendo que si este Tigres nos hubiera tocado en la Final (del 2017) les clavamos cinco, o seis, porque ellos volaban Gignac era más joven. Corrían todos, Alvarez, Sosa…”.