La actualidad de Chivas está muy lejos de la de los años dorados en la que se peleaba y se ganaban campeonatos. Es más, desde la fantástica etapa de Matías Almeyda, el Rebaño Sagrado no ha podido cosechar ningún tipo de título. A su vez, para Edwin Hernández el culpable de este momento en el Guadalajara tiene nombre y apellido: José Luis Higuera.

Como decíamos, el equipo Rojiblanco no ha estado a la altura de las circunstancias como lo marca su historia . De esto no se salva ninguno de los directivos, entrenadores y jugadores que llegaron a Verde Valle. Como siempre estuvieron a la orden del día compras insólitas en cada mercado y las indisciplinas de varios futbolistas.

Debido a esto, cada vez el nombre de Matías Almeyda se hace más grande, ya que pasan los años y Chivas no consigue un campeonato. Sin embargo, para Edwin Hernández, exjugador del Rebaño Sagrado, el gran culpable de lo que sucede en estos momentos en el club de sus amores es por la gestión de José Luis Higuera.

En diálogos con David Medrano, el exfutbolista marcó que fue por celos del exdirectivo que se dieron una serie de salidas desatinadas para que él pudiera trascender. “Higuera tuvo mucho que ver. Cuando sale Matías (Almeyda), también nos vamos los capitanes del equipo, qué coincidencia”, expresó.

Aris Hernández destruyó a Higuera. (Foto: Imago 7)

Y agregó: “Yo creo que fue el celo de este señor porque quiere ser protagonista en todos lados. Él nada más es directivo, que se dedique a eso. El entrenador y los jugadores se deben quedar el crédito”.

¿Cómo le fue Edwin Hernández en Chivas?

Sin dudas la carrera de Edwin Hernández es impresionante debido a que logró sumar nueve torneos entre primera y segunda división. A su vez, su paso por Chivas fue impresionante debido a que ganó todo lo que jugó con Matías Almeyda: Copa MX 2015 y 2017, Liga MX 2017 y Supercopa MX 2016. Leyenda.

¿Cómo fue el paso de José Luis Higuera por Chivas?

Por su parte, el paso de José Luis Higuera por Chivas no fue uno de los mejores debido a que no logró cosechar ningún título. Como se sabe, su relación con el actual dueño del Rebaño Sagrado terminó muy mal, al punto que le pidió que no se acerque. “No me saludes tú, es más, no te me vuelvas a acercar nunca más”, expresó Amaury Vergara.

De todas maneras, el paso de Higuera en el Rebaño Sagrado fue muy exitoso debido a que logró conformar el equipo que ganó todo con Matías Almeyda. Con él se dio la llegada Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido y el propio Aris Hernández, por lo que fue clave para ese ciclo.

Sin embargo, su salida fue poco decorosa debido a que forzó a varios jugadores a irse de la peor manera, ya que los veía como objetos desechables y no quiso cumplir en cuestiones económicas. Además, fue responsable del millonario contrato que se le hizo a Oribe Peralta y de la salida de Rodolfo Pizarro, Carlos Salcido, Jair Pereira y Rodolfo Cota. Fue un ángel y demonio en el Guadalajara.