Las indisciplinas son una práctica recurrente en muchos jugadores del futbol mexicano; sin embargo, cuando esos elementos representan a clubes de la grandeza de Chivas todo se magnifica, por lo que el exjugador del Rebaño, Erick Torres, reveló la razón por la que muchos elementos como Alexis Vega o Cristian Calderón cometen ese tipo de faltas al reglamento.

Ante las recientes acciones que rompieron el código de ética interno de la institución, el Cubo se manifestó al respecto y aseguró que los futbolistas lo hacen debido a que no entienden la importancia del club al que representan, por lo que sugirió a los equipos a realizar trabajos en el ámbito mental para profesionalizar mejor a los futbolistas.

“Es un tema que a lo mejor, en lo personal me pudieron pasar algunas cosas que no conectas la magnitud que conlleva jugar en un equipo tan grande no sólo en Chivas, no es generalizar, pero cuando juegas en equipos tan importantes como América, Cruz Azul, Chivas, el no tener la mente clara, o el concentrarte, es muy fácil que haya ciertos distractores o cosas que te hagan salirte de seguir siendo muy profesional.

“Para mí algo que se tiene que trabajar en el futbolista mexicano es ser más profesionales, trabajar en temas extracancha para tener jugadores que no pierdan el piso”, declaró al diario Récord.

El Cubo es surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara, teniendo un arranque de carrera espectacular que inclusive lo colocaban a la par de Chicharito; sin embargo, su rendimiento fue a la baja, por lo que vivió un peregrinar en el balompié nacional y actualmente está en Costa Rica.

El momento más destacado de Torres en el chiverío lo vivió en el 2015, cuando fue el autor de un doblete de antología que logró salvar del problema del descenso al conjunto rojiblanco contra el Puebla.

¿Qué opina el Cubo Torres sobre el trabajo de Fernando Hierro?

“Creo que tienen muy buen grupo, con Fernando Hierro también, es una persona que sabe de futbol, es un hombre de mundo en el tema futbolístico, creo que están haciendo las cosas de buena manera. Esperemos que ahora con este Clásico que puedan volver a levantar, pero estoy seguro que están haciendo buen equipo directiva, cuerpo técnico y jugadores”, concluyó.