El último título obtenido por las Chivas de Guadalajara en el cada vez más lejano Clausura 2017 de la Liga MX, aún sigue dando de qué hablar debido a la polémica que generó el árbitro central de aquel juego Luis Enrique Santander tras su polémica decisión de no marcar la pena máxima cuando una fortísima patada de Jair Pereira a Ismael Sosa fue noticia nacional. Y es que luego de eso, el Rebaño Sagrado resultó campeón, pero incluso siete años después, la controversia se mantiene en boca de todos los implicados.

Ahora fue el ex lateral izquierdo de aquel entonces en el club más querido de México, Aris Hernández, quien disputó esa Final en el Estadio Akron y se coronó campeón ante los Tigres de la UANL, quien aseguró que sí era penal del Capi Pereira sobre Sosa, pues la patada fue clara y vista por varios jugadores.

¿Qué dijo Aris Hernández sobre último título de Chivas?

“Jair (Pereira) le tiró un patadón a (Ismael) Sosa, pero un patadón. Cuando yo lo vi, dije ‘no mam*s Jair, neta’. En ese momento dije ‘qué pend*jo, güey. No, ya faltaban dos minutos para que se acabe, no puede ser’. Si nos vamos al alargue, no sé si esos güeyes (Tigres) nos hubieran ch*ngado, pero ellos ya iban con otra euforia, el empatar, remontar, te da para querer ganarlo. Y uno ya está con ese tema de ‘ya no quiero que me metan otro gol’”, comentó Aris en el podcast de Yosgart Gutiérrez.

“Jair no necesitaba barrerse, ni nada, con que la hubiera punteado, no necesitaba pegarle ese patadón. Entonces dije ‘ya la c*gó este güey’, pero el p*nche Santander, la verdad ni él sabe ni qué pitó. Se llevó el silbato a la boca, levantó la mano y fuera de lugar. Me sacó de p*dos, va para el otro lado”, dijo Aris Hernández.

El controvertido fuera de lugar marcado por Santander

En efecto, la jugada fue anulada por offside previo, por lo que el flagrante foul de Pereira quedó descartado después de que se alzara la bandera del línea. Sin embargo, Hernández reconoció que, de haber marcado ese penal, Chivas se habría ido para abajo mentalmente debido a la presión.

“Cuando pasó eso, se me bajó todo y dije ‘ya ganamos’, después de esa patada y que marca fuera de lugar, se despeja. Esa era la jugada clave, si llega a marcar el penal, cag*mos. Hay una repetición donde, justamente antes de pegarle la patada, el asistente del otro lado levanta la bandera y se queda quieto. Pasa la jugada de la patada y el abanderado así se quedó. Pasa lo de Jair, pero nadie se dio cuenta, ahora imagínate sin VAR”, sentenció.