Las Chivas de Guadalajara se encuentran en plena preparación de cara al próximo Clásico Nacional contra el América en partido correspondiente a la Jornada 7 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Tras una buena última actualización ante FC Juárez, la Fecha FIFA ha traído consigo un parón previo a este importante cotejo del próximo sábado 14 de septiembre en el Estadio Azteca.

Al no haber actividades oficiales, el entrenador argentino Fernando Gago aprovechó para hablar sobre otros temas distintos al día a día del Rebaño Sagrado. En ese contexto, el pastor rojiblanco emitió su postura acerca de la controversia que existe respecto a la abolición del ascenso y descenso, misma que no tuvo reparo en compartir en una entrevista con TV Azteca.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre la Liga MX?

Pintita resaltó que hay distintas posturas que se han generado entre los diversos clubes tras esta decisión tomada luego de la pandemia COVID-19, pero en esencia, notó que se respira un ambiente de conformismo, ya que los clubes saben que no se juegan la vida al no haber un castigo para el peor, como sería el caer a una Segunda División, o Ascenso MX, como se le conoce en este país.

“Sucede al no tener descensos, creo que hay equipos que juegan de la misma manera porque saben que no va a pasar nada, que no van a perder la categoría. Es una liga divertida, me gusta”, comentó al respecto el exjugador de Real Madrid y Boca Juniors.

Del Clásico Nacional y otros temas

Acerca del nivel futbolístico de su equipo rojiblanco, mismo que acumula cuatro duelos consecutivos sin perder en la Liga MX, resaltó que es producto del trabajo constante, aunque todavía le queda mucho por hacer. “El tiempo, y también el ir adaptándonos, también ellos (los jugadores) quiero que se sientan cómodos, eso es lo que más me gusta”, abundó.

Al Clásico Nacional ambos equipos llegan con realidades distintas. Mientras el chiverío goleó a Juárez por 5-0, las Águilas van en el duodécimo lugar de la clasificación general con seis puntos tras el mismo número de duelos, además de venir heridos por el 4-1 que le propinó Cruz Azul. Pero Gago sabe que los Clásicos son una cosa distinta.

“Cada Clásico tiene su condimento, es un partido especial, eso lo vamos a comenzar a ver ya que estemos más cercanos al partido. Los futbolistas previo al partido, y toda la semana previa al partido lo están pensando y es ahí donde a veces se comete el error de comenzar a jugar el partido en la semana”, sentenció.